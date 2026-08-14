Le cours du pétrole brut maintient sa trajectoire haussière ce vendredi, le baril de Brent atteignant 88 dollars. Sur les marchés asiatiques, les Bourses de Tokyo et Séoul s'inscrivent en hausse, portées par la modération de l'inflation américaine. L’accalmie renforce la perspective d'un statu quo de la Fed lors de sa réunion de septembre.

Le pétrole sous tension et l'accalmie américaine

Le risque géopolitique soutient les cours de l'énergie

Les États-Unis déploient une série de mesures économiques restrictives à l'encontre de Téhéran. En parallèle, le commandement militaire américain évoque l'éventualité d'un blocus naval prolongé visant les terminaux portuaires iraniens. L’escalade verbale autour du golfe Persique et du détroit d'Ormuz modifie brutalement la perception du risque sur l'offre et soutient le cours du pétrole.

Les opérateurs arbitrent entre ce regain de tension militaire régionale et les signes tangibles de ralentissement de la demande mondiale. La prime de risque géopolitique dicte la tendance des cours énergétiques en cette fin de semaine. Les contrats à terme écartent provisoirement les craintes macroéconomiques liées à la consommation de carburant.

Le cours du Brent progresse de 1,30% pour s'établir à 88 dollars le baril en Europe. Du côté américain, le brut léger (WTI) gagne 1,20% pour s'afficher à 82,25 dollars. Les acheteurs de pétrole brut consolident leurs positions acheteuses à l'approche du week-end pour se prémunir contre une éventuelle rupture d'approvisionnement.

L'inflation américaine modifie les attentes sur les taux

L'indice des prix à la production (IPP) américain affiche une variation mensuelle nulle en juillet. Sur douze mois glissants, la hausse des prix de gros s'établit à 4,7%. Le chiffre représente un recul net par rapport aux 5,5% enregistrés en juin, porté par une baisse de 0,7% des biens finaux et un recul des tarifs de l'énergie de 3,1%.

La stabilisation confirme la décélération de l'inflation américaine sur les prix de gros. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux intègrent désormais une probabilité réduite d'une hausse des taux directeurs lors de la réunion de septembre. Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale dispose d'une marge de manœuvre élargie.

La Bourse de New York réagit par une séance de forte hausse. L'indice S&P 500 franchit un nouveau record historique grâce aux anticipations de statu quo monétaire. Les valeurs technologiques américaines affichent des progressions, entraînant une tendance haussière immédiate sur les marchés asiatiques dès l'ouverture des cotations locales.

Performances contrastées sur les bourses asiatiques

L'industrie des semi-conducteurs porte le Japon et la Corée du Sud

La Bourse de Tokyo clôture la séance de vendredi dans le vert, le Nikkei 225 s'adjugeant 0,52% à 68 725 points. Le Topix gagne 0,51% à 4 197 points. Les flux de capitaux ciblent prioritairement les actions technologiques, notamment les fabricants de composants électroniques et les infrastructures liées à l'intelligence artificielle pour répliquer la performance du Nasdaq.

À Séoul, le Kospi bondit de 2,42% à 6 978 points, signant une cinquième clôture consécutive en hausse parmi les marchés asiatiques. La Banque de Corée publie une hausse de 49,1% sur un an des prix à l'exportation au mois de juillet, dopée par le secteur technologique. Les prix à l'importation progressent de 18,7% sur la même période. Ils décélèrent face à la hausse de 20,9% chiffrée lors de la publication de juin.

Sur le front des entreprises, l'action HS Hyosung Advanced Materials grimpe de 1,27% à la clôture sud-coréenne. Le groupe industriel notifie l'apport d'une garantie de 141,5 milliards de wons pour couvrir la ligne de crédit de sa filiale vietnamienne auprès de la Vietcombank. Cet accord de refinancement sécurise les opérations asiatiques de la structure jusqu'en août 2027.

Prises de bénéfices à Hong Kong et maintien des liquidités en Chine

La Bourse de Hong Kong se démarque nettement de la tendance régionale avec une séance orientée à la baisse. L'indice Hang Seng abandonne 1,1% à 25 120 points. Les opérateurs procèdent à des liquidations de positions et des prises de bénéfices après les sommets locaux atteints au cours des précédentes séances boursières.

Les places boursières de Chine continentale affichent de leur côté une stagnation directionnelle à la clôture. L'indice Shanghai composite grappille 0,01% à 3 927 points, et l'indice élargi CSI 300 avance de 0,04% à 4 666 points. Le marché actions chinois termine la séance à l'équilibre absolu, affichant une insensibilité face à la clôture record des grands indices américains.

La Banque populaire de Chine (PBoC) intervient massivement sur le marché interbancaire pour fluidifier les conditions de crédit. L'institution monétaire injecte 349 milliards de yuans par le biais d'accords de prises en pension (reverse repo) à un jour. L’allocation de liquidités de très court terme couvre la période du 17 au 19 août pour stabiliser les taux d'intérêt intérieurs.

❓ FAQ

Quels facteurs soutiennent le cours du pétrole aujourd'hui ? Le cours du pétrole grimpe suite aux pressions économiques exercées par les États-Unis sur l'Iran et à la menace d'un blocus naval des terminaux portuaires iraniens. Ces incertitudes géopolitiques autour du détroit d'Ormuz augmentent la prime de risque sur le baril de Brent, reléguant au second plan les craintes liées à un ralentissement de la demande énergétique mondiale.

Pourquoi les marchés asiatiques progressent-ils ce vendredi ? Les marchés asiatiques, notamment à Tokyo et Séoul, bénéficient d'un effet d'entraînement positif suite au record historique du S&P 500 à Wall Street. La publication de l'indice des prix à la production (IPP) américain, qui témoigne d'une stagnation de l'inflation de gros, écarte le scénario d'une hausse immédiate des taux de la Fed et favorise l'appétit pour les actions technologiques.

Comment les places boursières chinoises réagissent-elles à ce contexte ? Les Bourses de Chine continentale affichent une dynamique neutre, l'indice de Shanghai clôturant proche de l'équilibre parfait. Les investisseurs locaux restent focalisés sur les interventions de la Banque populaire de Chine (PBoC), qui déploie des accords de prises en pension massifs pour garantir un niveau de liquidité suffisant sur le marché actions chinois.