L'annonce d'un accord diplomatique d'envergure entre Washington et Téhéran libère l'appétit pour le risque sur les actions américaines. Les contrats Futures pointent vers une poursuite du mouvement haussier qui a déjà propulsé le Dow Jones à un niveau record lors de la séance précédente. Les flux de capitaux s'orientent massivement vers les indices boursiers de New York, au détriment des actifs de couverture traditionnels.

Wall Street soutenu par la diplomatie et les futures

Progression des contrats à terme avant l'ouverture

Les contrats à terme américains s'affichent en légère hausse à l'approche de la séance de Wall Street. Le contrat Future sur l'indice technologique Nasdaq 100 s'apprécie de 0,26%, et celui du S&P 500 progresse de 0,06%. Les variations interviennent après une clôture en forte hausse la veille, rythmée par un gain de 1,65% pour le S&P 500 à 7 554 points et un bond de 3,06% du Nasdaq 100 à 30 544 points.

Source: xStation5

Les investisseurs de New York maintiennent leur confiance à la veille des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed). La réunion de politique monétaire sera la première présidée par Kevin Warsh, nommé par l'administration américaine pour succéder à la tête de l'institution. La baisse récente des pressions inflationnistes mondiales pourrait alléger la tâche de la banque centrale concernant la trajectoire des taux d'intérêt.

La tendance du pré-marché reste dominée par des initiatives spécifiques, notamment l'introduction récente de SpaceX (SPCX.US). Le titre de l'entreprise a bondi de 19,60%, à 192,50 dollars, lundi pour sa deuxième journée de cotation, après un prix d'introduction fixé à 135 dollars jeudi dernier. Avant l'ouverture des bourses de New York, les actions affichent une nouvelle hausse de 6,74% lors des échanges matinaux.

Détente géopolitique et reflux des prix de l'énergie

Les avancées diplomatiques concrètes au Moyen-Orient modifient l'arbitrage des gestionnaires de fonds entre matières premières et actions. Les États-Unis et l'Iran ont finalisé un accord-cadre de paix qui doit être officiellement signé en Suisse. La clarification dissipe la prime de risque géopolitique qui soutenait artificiellement le secteur de l'énergie et de la défense.

Sur le marché des commodities, le cours du brut américain (WTI) recule de 2,85% pour s'établir à 78,44 dollars le baril, étendant sa baisse après un plongeon de près de 5% lundi. Le Brent de la mer du Nord recule parallèlement de 3% à environ 81 dollars. Malgré cette correction, les prix de l'énergie se maintiennent au-dessus de leur base de référence d'avant-guerre, située autour de 65 dollars.

L'accord préliminaire négocié prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie navigable stratégique pour le commerce mondial de produits pétroliers et gaziers. En contrepartie du démantèlement de ses stocks d'uranium, Téhéran pourra accéder à un fonds de reconstruction estimé à 300 milliards de dollars, sous réserve du respect strict des clauses de non-prolifération nucléaire.

Actualités sectorielles et mouvements d'entreprises américaines

Vigueur des valeurs technologiques et de l'intelligence artificielle

Le compartiment technologique américain draine une part importante des liquidités disponibles sur les places boursières. Nvidia (NVDA.US) a bouclé une émission obligataire de grande ampleur, levant 25 milliards de dollars, un montant supérieur à l’objectif initial. Le carnet d'ordres a atteint 85 milliards de dollars, illustrant l'appétit persistant pour le leader des puces graphiques. Il s'agit du premier appel au marché obligataire de l'entreprise depuis 2021.

Dans le même secteur, le concepteur de puces Qualcomm (QCOM.US) mène des négociations préliminaires pour racheter la jeune pousse spécialisée Tenstorrent. La transaction envisagée se situerait dans une fourchette comprise entre 8 et 10 milliards de dollars, bien que les discussions restent soumises à des modifications de valorisation.

Les équipementiers renforcent parallèlement leur offre matérielle. Applied Materials (AMAT.US) a présenté deux nouveaux systèmes industriels conçus pour la fabrication tridimensionnelle de semi-conducteurs. L’action enregistre une performance impressionnante de 231,79% sur un an. Les avancées techniques visent à surmonter les contraintes de gravure dans des structures de plus en plus étroites, un paramètre suivi par les spécialistes des actions américaines.

Consommation, chimie et restructurations

La publication des résultats trimestriels met en évidence des disparités dans la consommation discrétionnaire. L'exploitant de centres récréatifs Dave & Buster's (PLAY.US) affiche une contraction de son chiffre d'affaires de 1,5% à 559,2 millions de dollars. Son bénéfice par action (BPA) ajusté s'établit à 0,22 dollar, un niveau en deçà des 0,60 dollar anticipés par le consensus des analystes. L’action est attendue en baisse de 6,41% en pré-marché.

Le secteur des matériaux de base amorce une phase de consolidation. Olin Corp (OLN.US) et Huntsman Corporation (HUN.US) ont validé une fusion par échange d'actions pour créer un groupe chimique dégageant 12 milliards de dollars de revenus annuels. L'opération prévoit le versement de 0,5476 action Olin pour chaque titre Huntsman, impliquant un prix inférieur de 12,8% au dernier cours de clôture de la cible.

Les acteurs financiers ajustent leurs structures de coûts de fonctionnement. La société de courtage Robinhood (HOOD.US) annonce une réduction de 10% de ses effectifs à temps plein. La réorganisation générera une charge d'indemnités de 20 millions de dollars au deuxième trimestre.

❓ FAQ

Quelles sont les prévisions pour l'ouverture des actions américaines aujourd'hui ? Les contrats à terme préparent une ouverture stable à légèrement positive pour les actions américaines, avec une avance de 0,26% pour le Nasdaq 100 et de 0,06% pour l'indice S&P 500, capitalisant sur la baisse du pétrole brut et le calme géopolitique.

Pourquoi l'accord entre les États-Unis et l'Iran influence-t-il Wall Street ? L’accord réduit le risque d'une rupture d'approvisionnement énergétique dans le détroit d'Ormuz. La baisse consécutive du prix des carburants atténue les craintes d'inflation persistante, offrant ainsi une plus grande marge de manœuvre à la Fed pour piloter ses taux directeurs.

Pourquoi l'action Dave & Buster's (PLAY) est-elle signalée en baisse ? La société a publié des résultats financiers inférieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un BPA de 0,22 dollar contre 0,60 dollar attendu par les analystes, en raison d'une baisse marquée de la fréquentation de ses établissements.