- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 et le S&P 500 progressent respectivement de 0,26% et 0,06% avant l'ouverture.
- Le cours du pétrole WTI perd 2,85% à 78,44 dollars le baril suite à l'accord-cadre de paix conclu entre Washington et Téhéran.
- La Banque du Japon porte son taux directeur à 1,0%, son plus haut niveau enregistré depuis l'année 1995.
- Les indices européens progressent, avec un CAC 40 en hausse de 0,74% et un Euro Stoxx 50 s'établissant à 6 278 points (+0,78%).
- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 et le S&P 500 progressent respectivement de 0,26% et 0,06% avant l'ouverture.
- Le cours du pétrole WTI perd 2,85% à 78,44 dollars le baril suite à l'accord-cadre de paix conclu entre Washington et Téhéran.
- La Banque du Japon porte son taux directeur à 1,0%, son plus haut niveau enregistré depuis l'année 1995.
- Les indices européens progressent, avec un CAC 40 en hausse de 0,74% et un Euro Stoxx 50 s'établissant à 6 278 points (+0,78%).
L'annonce d'un accord diplomatique d'envergure entre Washington et Téhéran libère l'appétit pour le risque sur les actions américaines. Les contrats Futures pointent vers une poursuite du mouvement haussier qui a déjà propulsé le Dow Jones à un niveau record lors de la séance précédente. Les flux de capitaux s'orientent massivement vers les indices boursiers de New York, au détriment des actifs de couverture traditionnels.
Wall Street soutenu par la diplomatie et les futures
Progression des contrats à terme avant l'ouverture
Les contrats à terme américains s'affichent en légère hausse à l'approche de la séance de Wall Street. Le contrat Future sur l'indice technologique Nasdaq 100 s'apprécie de 0,26%, et celui du S&P 500 progresse de 0,06%. Les variations interviennent après une clôture en forte hausse la veille, rythmée par un gain de 1,65% pour le S&P 500 à 7 554 points et un bond de 3,06% du Nasdaq 100 à 30 544 points.
Source: xStation5
Les investisseurs de New York maintiennent leur confiance à la veille des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed). La réunion de politique monétaire sera la première présidée par Kevin Warsh, nommé par l'administration américaine pour succéder à la tête de l'institution. La baisse récente des pressions inflationnistes mondiales pourrait alléger la tâche de la banque centrale concernant la trajectoire des taux d'intérêt.
La tendance du pré-marché reste dominée par des initiatives spécifiques, notamment l'introduction récente de SpaceX (SPCX.US). Le titre de l'entreprise a bondi de 19,60%, à 192,50 dollars, lundi pour sa deuxième journée de cotation, après un prix d'introduction fixé à 135 dollars jeudi dernier. Avant l'ouverture des bourses de New York, les actions affichent une nouvelle hausse de 6,74% lors des échanges matinaux.
Détente géopolitique et reflux des prix de l'énergie
Les avancées diplomatiques concrètes au Moyen-Orient modifient l'arbitrage des gestionnaires de fonds entre matières premières et actions. Les États-Unis et l'Iran ont finalisé un accord-cadre de paix qui doit être officiellement signé en Suisse. La clarification dissipe la prime de risque géopolitique qui soutenait artificiellement le secteur de l'énergie et de la défense.
Sur le marché des commodities, le cours du brut américain (WTI) recule de 2,85% pour s'établir à 78,44 dollars le baril, étendant sa baisse après un plongeon de près de 5% lundi. Le Brent de la mer du Nord recule parallèlement de 3% à environ 81 dollars. Malgré cette correction, les prix de l'énergie se maintiennent au-dessus de leur base de référence d'avant-guerre, située autour de 65 dollars.
L'accord préliminaire négocié prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie navigable stratégique pour le commerce mondial de produits pétroliers et gaziers. En contrepartie du démantèlement de ses stocks d'uranium, Téhéran pourra accéder à un fonds de reconstruction estimé à 300 milliards de dollars, sous réserve du respect strict des clauses de non-prolifération nucléaire.
Actualités sectorielles et mouvements d'entreprises américaines
Vigueur des valeurs technologiques et de l'intelligence artificielle
Le compartiment technologique américain draine une part importante des liquidités disponibles sur les places boursières. Nvidia (NVDA.US) a bouclé une émission obligataire de grande ampleur, levant 25 milliards de dollars, un montant supérieur à l’objectif initial. Le carnet d'ordres a atteint 85 milliards de dollars, illustrant l'appétit persistant pour le leader des puces graphiques. Il s'agit du premier appel au marché obligataire de l'entreprise depuis 2021.
Dans le même secteur, le concepteur de puces Qualcomm (QCOM.US) mène des négociations préliminaires pour racheter la jeune pousse spécialisée Tenstorrent. La transaction envisagée se situerait dans une fourchette comprise entre 8 et 10 milliards de dollars, bien que les discussions restent soumises à des modifications de valorisation.
Les équipementiers renforcent parallèlement leur offre matérielle. Applied Materials (AMAT.US) a présenté deux nouveaux systèmes industriels conçus pour la fabrication tridimensionnelle de semi-conducteurs. L’action enregistre une performance impressionnante de 231,79% sur un an. Les avancées techniques visent à surmonter les contraintes de gravure dans des structures de plus en plus étroites, un paramètre suivi par les spécialistes des actions américaines.
Consommation, chimie et restructurations
La publication des résultats trimestriels met en évidence des disparités dans la consommation discrétionnaire. L'exploitant de centres récréatifs Dave & Buster's (PLAY.US) affiche une contraction de son chiffre d'affaires de 1,5% à 559,2 millions de dollars. Son bénéfice par action (BPA) ajusté s'établit à 0,22 dollar, un niveau en deçà des 0,60 dollar anticipés par le consensus des analystes. L’action est attendue en baisse de 6,41% en pré-marché.
Le secteur des matériaux de base amorce une phase de consolidation. Olin Corp (OLN.US) et Huntsman Corporation (HUN.US) ont validé une fusion par échange d'actions pour créer un groupe chimique dégageant 12 milliards de dollars de revenus annuels. L'opération prévoit le versement de 0,5476 action Olin pour chaque titre Huntsman, impliquant un prix inférieur de 12,8% au dernier cours de clôture de la cible.
Les acteurs financiers ajustent leurs structures de coûts de fonctionnement. La société de courtage Robinhood (HOOD.US) annonce une réduction de 10% de ses effectifs à temps plein. La réorganisation générera une charge d'indemnités de 20 millions de dollars au deuxième trimestre.
❓ FAQ
Quelles sont les prévisions pour l'ouverture des actions américaines aujourd'hui ? Les contrats à terme préparent une ouverture stable à légèrement positive pour les actions américaines, avec une avance de 0,26% pour le Nasdaq 100 et de 0,06% pour l'indice S&P 500, capitalisant sur la baisse du pétrole brut et le calme géopolitique.
Pourquoi l'accord entre les États-Unis et l'Iran influence-t-il Wall Street ? L’accord réduit le risque d'une rupture d'approvisionnement énergétique dans le détroit d'Ormuz. La baisse consécutive du prix des carburants atténue les craintes d'inflation persistante, offrant ainsi une plus grande marge de manœuvre à la Fed pour piloter ses taux directeurs.
Pourquoi l'action Dave & Buster's (PLAY) est-elle signalée en baisse ? La société a publié des résultats financiers inférieurs aux attentes pour le premier trimestre, avec un BPA de 0,22 dollar contre 0,60 dollar attendu par les analystes, en raison d'une baisse marquée de la fréquentation de ses établissements.
L'œil d'Antoine | SpaceX : Où Monter à Bord de la Fusée ?
Action SpaceX : acquisition de Cursor pour 60 milliards $
Le prix du pétrole recule de 3 % 📉 Va-t-il passer sous la barre des 80 dollars ?
À la mi-séance : Les marchés boursiers européens repartent à la hausse 🔼 L'indice EU50 frôle son plus haut historique
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."