La progression affichée par les futures US du Nasdaq 100 ce lundi avant l'ouverture de Wall Street, signalant une tentative de rebond après les nettes pertes subies par les valeurs technologiques la semaine dernière. Les investisseurs se préparent à une séquence dense avec les publications financières de plusieurs piliers de la cote, alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient provoquent des fluctuations notables sur les indices boursiers mondiaux.

Tendance des futures US et des places mondiales

Le sursaut des indices américains avant l'ouverture

Les contrats à terme sur le S&P 500 enregistrent une hausse de 0,41% ce lundi, et ceux du Nasdaq 100 s'adjugent 0,95% selon les données disponibles avant l'ouverture de Wall Street. L’orientation positive des futures US fait suite à une nouvelle séance de baisse vendredi dernier, avec un recul de 1,01% pour le S&P 500 à 7 458 points et de 1,49% pour le Nasdaq 100 à 28 593 points. Le secteur des semi-conducteurs soutient la tendance ce matin, amorçant une reprise après une semaine difficile. L'indice SOX des puces électroniques avait en effet abandonné 10%, enregistrant sa correction hebdomadaire la plus lourde depuis avril 2025.

La trajectoire des futures US dépendra fortement des chiffres publiés par deux membres des « Sept Magnifiques » au cours des prochains jours, à savoir Tesla et Alphabet. Les opérateurs attendent des précisions chiffrées concernant les investissements dans l'intelligence artificielle, la conduite autonome et le stockage de données cloud. D'autres grands noms de la technologie, à l'image d'Intel, d'IBM ou de Texas Instruments, dévoileront également leurs comptes trimestriels. Les publications permettront de mesurer l'évolution réelle des dépenses d'investissement au sein des entreprises américaines.

Les investisseurs surveillent de près ces indicateurs de performance pour ajuster leurs portefeuilles d'actions internationales. Au-delà de la technologie, la saison de publication englobe des secteurs variés allant de l'aérospatiale avec Lockheed Martin à l'automobile via General Motors. La capacité de Wall Street à maintenir ces gains en séance régulière dictera la tendance pour l'ensemble des places occidentales, reflet d'un ajustement des portefeuilles contenant des ETFs diversifiés ou des titres vifs.

La prudence des marchés européens et asiatiques

En Europe, les places financières évoluent en territoire légèrement positif ce lundi, faisant preuve de retenue avant la prochaine réunion de la Banque centrale européenne. Le CAC 40 progresse de 0,37% en séance, le DAX allemand s'octroie 0,32% à 24 872 points. L'Euro Stoxx 50 s'inscrit en hausse de 0,27%, contrastant avec le FTSE 100 britannique qui abandonne -0,26% pour s'établir à 10 573 points. Les investisseurs évitent de prendre des positions directionnelles tranchées sur les indices boursiers européens en raison des incertitudes politiques au Royaume-Uni consécutives à la démission officielle du Premier ministre Keir Starmer.

Du côté de l'Asie, les performances se révèlent contrastées à la clôture. À Hong Kong, l'indice Hang Seng progresse de 2,36% et le Shanghai Composite s'apprécie de 0,85%. Les autorités monétaires de Pékin ont opté pour le statu quo en maintenant le taux de prêt à un an à 3,0% et le taux à quatre ans à 3,5%. La décision vise explicitement à préserver la stabilité de la devise chinoise vis-à-vis du dollar, au détriment d'un plan de relance monétaire massif immédiat.

En Corée du Sud, la situation s'avère nettement moins favorable pour les actifs locaux. L'indice KOSPI s'effondre de -4,46% à 6 516 points, lourdement pénalisé par les dégagements sur les valeurs technologiques liées aux puces électroniques. À l'inverse, les flux de capitaux se réorientent vers les actions chinoises du secteur, perçues comme les bénéficiaires directs des programmes de développement autonome. La fermeture de la bourse de Tokyo pour un jour férié limite toutefois les volumes globaux échangés sur la zone Asie-Pacifique ce lundi.

Actualités sectorielles et géopolitiques sous surveillance

L'impact des tensions au Moyen-Orient sur le pétrole

La prime de risque géopolitique continue d’être tendue à la suite de la neuvième journée consécutive de frappes aériennes américaines contre des structures militaires en Iran. Les interventions répondent au décès de deux ressortissants américains survenu lors d'une attaque en Jordanie. Les hostilités se sont étendues avec des frappes menées par Téhéran en Irak, au Koweït et à Bahreïn, menaçant directement les installations de la cinquième flotte américaine. L’escalade ravive les craintes de perturbations durables sur l'approvisionnement en hydrocarbures.

La situation dans le détroit d'Ormuz, par où transite près de 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, paralyse presque entièrement le trafic des navires commerciaux. Si plusieurs pétroliers naviguent avec leurs balises de positionnement éteintes, le Corps des gardiens de la révolution islamique s'efforce d'imposer un blocus maritime. L'Iran menace d'inciter les rebelles houthis au Yémen à bloquer le détroit de Bab al-Mandab en mer Rouge en cas d'attaque contre ses propres infrastructures énergétiques. La situation pèse sur les marchés de matières premières mondiaux.

Sur le marché des matières premières, le cours du baril de Brent a franchi le seuil des 90 dollars pour la première fois depuis plus de cinq semaines en début de journée, avant de se replier sous ce niveau. Les discussions de médiation en cours entre Washington et Téhéran contribuent à tempérer la hausse initiale constatée après le week-end. Le Brent s'échange désormais aux alentours de 88 dollars le baril, tandis que le WTI américain évolue proche des 82 dollars.

Publications d'entreprises et résultats

L'actualité des entreprises est rythmée par des annonces financières contrastées au sein des différents compartiments de la côte américaine. Domino's Pizza rapporte un bénéfice par action de 4,07 dollars pour son deuxième trimestre, un chiffre inférieur aux prévisions des analystes qui visaient 4,17 dollars. Son chiffre d'affaires progresse néanmoins de 4,3% sur un an pour atteindre 1,19 milliard de dollars, soutenu par des gains de parts de marché à long terme. La stagnation des ventes à magasins comparables à l'international (-0,1%) illustre la sélectivité accrue des consommateurs dans un climat économique incertain.

Dans le secteur du commerce et de la distribution, GameStop détient désormais 9,8% du capital d'eBay, soit 43,4 millions de titres en circulation, d'après un document officiel transmis à la SEC. La participation s'inscrit dans le cadre d'une offre globale de rachat valorisée à 56 milliards de dollars formulée en mai dernier. Par ailleurs, la chaîne Jersey Mike's prépare son introduction en bourse avec une fourchette de prix indicative estimée entre 21,00 et 25,00 dollars par action. À l'inverse, l'entreprise agroalimentaire Nomad Foods anticipe un repli de son chiffre d'affaires organique compris entre 2,5% et 3,5% pour son deuxième trimestre 2026.

Sur le plan réglementaire et technologique, l'Union européenne a infligé une amende administrative de 550 millions d'euros à AliExpress, filiale du groupe Alibaba, pour des manquements liés à la vente de produits illicites et contrefaits. La sanction constitue la troisième pénalité financière majeure prononcée sous l'égide de la nouvelle législation européenne sur les services numériques. En parallèle, Alibaba accélère le déploiement de ses innovations technologiques en présentant son modèle d'intelligence artificielle Qwen 3.8 Max, accessible via la plateforme Qoder.

❓ FAQ

Pourquoi les futures US progressent-ils avant l'ouverture de Wall Street ce lundi ? La hausse des futures US s'explique principalement par une tentative de rebond technique du compartiment des semi-conducteurs, après les lourdes pertes enregistrées par les valeurs technologiques la semaine dernière. Les investisseurs anticipent également les publications financières majeures de grands groupes américains prévues cette semaine.

Quel est l'impact des tensions géopolitiques actuelles sur les indices boursiers mondiaux ? Les affrontements militaires et le blocage partiel du détroit d'Ormuz augmentent la volatilité à court terme sur les indices boursiers. Si les places européennes affichent une relative résilience ce lundi, les incertitudes incitent les opérateurs à la prudence, limitant les prises de positions agressives sur les actions internationales.

Comment s'exposer au secteur de l'énergie et des matières premières dans ce contexte ? L'exposition aux variations des cours du pétrole et des matières premières peut s'envisager par le biais d'investissements ciblés. Les opérateurs utilisent généralement des actions de compagnies pétrolières majeures ou des ETFs sectoriels diversifiés reproduisant la performance des entreprises du secteur énergétique mondial.