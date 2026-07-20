Résumé quotidien : La Chine montre les dents en matière d'IA ; le Royaume-Uni connaît une révolution gouvernementale 🏛️

Principal facteur de variabilité

Le sentiment des investisseurs ce lundi a été influencé par deux événements parallèles : l’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran et les bouleversements politiques au Royaume-Uni à la suite de l’investiture du nouveau Premier ministre Andy Burnham. Le président Donald Trump a déclaré que l’Iran « paierait cher » la mort de soldats américains, déclenchant une vague d’incertitude sur le marché des matières premières, alors même que les médiateurs s’efforcent de parvenir à un cessez-le-feu de dix jours. Cette combinaison de risques géopolitiques et d’incertitudes budgétaires au Royaume-Uni a entraîné une baisse simultanée des obligations britanniques, des actions et de la livre sterling — un phénomène rare sur les marchés.

Géopolitique

Au Royaume-Uni, Andy Burnham a prêté serment en tant que nouveau Premier ministre, tandis que Rachel Reeves a démissionné de son poste de ministre des Finances après avoir refusé d’accepter celui de ministre de la Défense. John Healey est devenu le nouveau chancelier, une nomination que les marchés ont accueillie avec un certain soulagement après une période d’incertitude quant à l’occupation de ce poste clé. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont mené leur neuvième nuit de frappes aériennes contre l’Iran en représailles aux attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, tandis que le mouvement yéménite Ansar Allah a annoncé un blocus naval contre l’Arabie saoudite, augmentant encore le risque de perturbations dans l’approvisionnement en matières premières.

Données macroéconomiques

L’économie britannique reste sous pression, avec une croissance du PIB estimée à seulement 0,8 % en 2026, après 1,3 % en 2025 et 1 % en 2024, ce qui a limité la marge de manœuvre du nouveau gouvernement en matière de dépenses publiques. M. Burnham envisage un plan de dépenses d’environ 24 milliards de livres, comprenant notamment la nationalisation de Thames Water et une augmentation de l’abattement fiscal, que les investisseurs considèrent avec prudence en raison du manque de précisions sur son financement. Les données de juin relatives à l’économie polonaise apportent une série de surprises positives, laissant entrevoir une reprise plus forte que prévu. L’Office central des statistiques a présenté une série de chiffres dans lesquels la quasi-totalité des indicateurs clés — de la production industrielle et de la construction à la croissance des salaires — ont dépassé les attentes du marché. Ces chiffres améliorent l’évaluation de l’économie polonaise à la fin du deuxième trimestre, malgré les doutes récents quant à sa santé, qui ont encore contribué à la faiblesse du zloty polonais. Au Canada, l’inflation a reculé plus rapidement que prévu en glissement mensuel.

Indices

Les indices américains s’échangent actuellement en hausse, le Nasdaq Composite progressant de 0,62 % sur le contrat NASDAQ 100, tandis que le S&P 500, tel que suivi par le contrat US500, a gagné 0,12 %. De l’autre côté de l’Atlantique, les marchés européens ont clôturé en baisse : l’indice britannique UK100 a reculé de 0,83 %, l’indice espagnol SPA35 a perdu 0,39 % et l’indice allemand DE40 a baissé de 0,10 %, tandis que l’indice japonais JP225 a progressé de 0,76 % et l’indice polonais W20 a augmenté de 0,70 %.

Actions

Les actions chinoises, telles que mesurées par le contrat CHN.cash, ont clairement dominé les hausses, progressant de 3,31 % — une performance qui a nettement distingué ce marché du reste du paysage mondial. À Wall Street, le secteur des semi-conducteurs a rebondi après les baisses de la semaine dernière. Le secteur chinois de l’intelligence artificielle s’est une nouvelle fois retrouvé sous les feux de la rampe sur les marchés mondiaux. Cette fois-ci, cela s’explique par Moonshot AI et le lancement du modèle Kimi K3 qui, selon ses créateurs, est conçu pour rivaliser avec les solutions les plus avancées actuellement disponibles sur le marché.

Devises

La livre sterling a été la devise majeure la plus faible de la journée, le taux de change GBP/USD reculant de 0,10 % à 1,3430 en réaction aux changements de personnel au sein du gouvernement Burnham.

Le dollar américain s’est apprécié face à la plupart des devises, l’indice USDIDX progressant de 0,24 %, tandis que l’EUR/USD s’est affaibli de 0,12 % et que l’EUR/PLN a légèrement progressé de 0,03 %.

Matières premières

Les cours du pétrole ont progressé en raison des tensions avec l’Iran, le contrat OIL gagnant 0,93 % et l’OIL.WTI 0,42 %. L’argent a progressé de 1,50 %, tandis que l’or est resté sous pression, reculant de 0,16 %, et le gaz naturel a enregistré une forte baisse, perdant 2,54 %.

Cryptomonnaies

Le Bitcoin a figuré parmi les valeurs les plus performantes de la journée, progressant de 1,52 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d’un mois, au-dessus de 65 000 dollars. Cette hausse s’est accompagnée d’un rebond des titres des entreprises liées au secteur des cryptomonnaies, notamment Galaxy Digital et Circle.