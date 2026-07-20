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SpaceX programme le treizième vol d'essai de sa fusée Starship pour ce jeudi, avec de fortes ambitions de récupération des étages.
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La mission prévoit le déploiement inédit de 20 satellites Starlink V3 et le test d'un moteur Raptor en conditions spatiales réelles.
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Le titre de l'entreprise gagne 1% à l'ouverture de la séance américaine pour s'établir à 125 dollars.
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Le cours SpaceX s'affiche en hausse ce lundi matin. L'entreprise d'Elon Musk a confirmé dimanche la préparation du 13e vol d'essai de son lanceur géant, dont le décollage depuis la base texane de Boca Chica est visé pour ce jeudi. Le titre s'apprécie de 1% à l'ouverture pour atteindre 125 dollars, reflétant l'attention constante portée aux actions du domaine aérospatial.
Un programme de vol chargé pour le lanceur lourd
Les objectifs assignés au premier étage
Le treizième vol d'essai de la fusée reprend dans les grandes lignes le profil de la mission précédente. L'enjeu principal du premier étage, surnommé Super Heavy, réside dans la maîtrise de la phase de retour dans l'atmosphère après la séparation.
Les équipes d'ingénierie attendent de ce propulseur qu'il réussisse son décollage, son ascension et le largage de l'étage supérieur sans la moindre défaillance. Une fois cette étape franchie, le lanceur devra engager une manœuvre de retour contrôlée en activant ses propulseurs en sens inverse.
Cette phase de freinage conditionne la trajectoire de l'appareil vers sa zone de récupération. L'entreprise texane ambitionne de réaliser un amerrissage en douceur au large des côtes dans les eaux du golfe du Mexique pour confirmer la fiabilité de ses algorithmes de descente. Cette récupération en mer précède le développement d'infrastructures de capture terrestre beaucoup plus complexes.
Les ambitions inédites de l'étage supérieur
L'étage supérieur de la fusée embarquera pour la toute première fois une véritable charge utile commerciale. Le plan de vol prévoit le déploiement de 20 satellites Starlink de troisième génération. Le succès de ce largage conditionne la mise en orbite future de charges beaucoup plus lourdes. Ce déploiement en grappe servira de test grandeur nature pour les mécanismes d'éjection du lanceur.
Le vaisseau devra également réaliser un test de rallumage d'un moteur Raptor alors qu'il se trouvera dans le vide spatial. Cette démonstration technique constitue une étape obligatoire pour préparer les atterrissages lunaires des prochaines années.
Le périple du vaisseau s'achèvera par une séquence de rentrée atmosphérique surveillée de près. La descente se terminera par un amerrissage ciblé dans l'océan Indien, permettant de collecter des données télémétriques sur la résistance thermique du revêtement de la carlingue.
Des ajustements techniques pour rassurer les marchés
La correction des anomalies passées
L'entreprise a procédé à de multiples modifications structurelles sur ses lanceurs pour ce treizième vol. Les ingénieurs ont entièrement révisé les composants matériels et logiciels liés au système de propulsion de l'appareil.
Ces ajustements visent spécifiquement à corriger les défaillances observées lors de la dernière tentative. L'objectif affiché est de garantir un allumage synchronisé des propulseurs, une donnée technique suivie de très près par les acteurs financiers positionnés sur l'action SpaceX et les ETF du secteur.
Une attention particulière a été portée sur le système d'alimentation des moteurs pour éviter les arrêts prématurés. Le bon fonctionnement de cette architecture dicte la rentabilité des lancements spatiaux à venir. La suppression totale des pannes de moteur en plein vol permettrait au groupe de réduire considérablement ses coûts d'exploitation.
L'impact des annonces sur le cours boursier
Le rythme des lancements nourrit l'intérêt des investisseurs pour cette valeur technologique de Wall Street. Après quelques ajustements de portefeuille liés aux reports de la semaine passée, le titre de l'entreprise spatiale repart à la hausse en ce début de semaine.
L'action SpaceX s'échange à 125 dollars à l'ouverture, traduisant la confiance des opérateurs dans la capacité du constructeur à surmonter les obstacles d'ingénierie. Une réussite complète de ce treizième vol soutiendrait ce mouvement acheteur.
Le marché évalue en permanence le ratio entre les dépenses de recherche et les perspectives de revenus du réseau satellitaire. Le lancement de jeudi servira d'indicateur chiffré pour mesurer la solidité du modèle économique, une donnée qui alimente les mouvements spéculatifs sur les grands indices américains. Les analystes scruteront l'ouverture des carnets de commandes commerciaux dès la fin de cette phase de tests.
❓ FAQ
Pourquoi le cours SpaceX réagit-il aux vols d'essai du lanceur géant ? Le cours SpaceX dépend directement des avancées de son programme de fusée réutilisable, car le modèle économique de l'entreprise s'appuie sur la réduction des coûts de lancement. La réussite d'un vol d'essai valide les choix technologiques et rassure les investisseurs sur la viabilité des futures missions commerciales.
Quels sont les objectifs du 13e vol d'essai de la mission ? Cette tentative vise à récupérer le premier étage dans le golfe du Mexique et à déployer 20 satellites Starlink de nouvelle génération. L'étage supérieur devra aussi réussir le rallumage d'un moteur Raptor dans l'espace avant de plonger dans l'océan Indien.
Comment s'exposer au secteur spatial en bourse ? L'exposition à l'industrie aérospatiale passe généralement par l'achat d'actions de fabricants de satellites, de lanceurs ou de sous-traitants aéronautiques cotés en bourse. Les investisseurs peuvent également opter pour des fonds indiciels sectoriels qui répliquent les performances d'un panier d'entreprises spécialisées dans ce domaine.
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