GameStop va-t-il racheter eBay ? Les chiffres semblent indiquer le contraire

Le PDG de GameStop a annoncé de manière inattendue une offre d'acquisition de la plateforme de commerce électronique eBay. Ryan Cohen, PDG de la société controversée GameStop, a déclaré qu'il avait l'intention d'acheter la célèbre plateforme eBay pour 55,5 milliards de dollars. L'acquisition d'eBay s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'entreprise, visant à créer une « concurrence pour Amazon ». Ce qui est controversé, ce n’est pas seulement l’opération en elle-même et son prix. Il convient de noter qu’eBay est actuellement évalué à environ 48 milliards de dollars, ce qui signifie que GameStop paierait environ 20 % de trop dès le départ. Cependant, ce n’est que le début des questions épineuses, et non la fin. Il convient également de rappeler qu’eBay affiche actuellement une capitalisation boursière supérieure à celle de GameStop. Ce n’est pas un défi insurmontable sur les marchés financiers actuels, mais la stratégie du PDG ne résiste tout simplement pas à la réalité. L'acquisition est censée être financée à 50 % en espèces et à 50 % en actions GameStop. La partie en espèces, si l'on en croit les déclarations du PDG concernant le financement par TD Securities, s'élèverait à environ 28 à 29 milliards de dollars. Le problème se pose avec la partie en actions : la capitalisation boursière de GameStop s'élevant à environ 27 milliards de dollars, la composante « 50 % en actions » laisse encore un déficit de financement estimé à environ 15 milliards de dollars. Le marché ne semble que partiellement convaincu par l'opération. Une offre avec une prime d'environ 20 % se traduit actuellement par une hausse de valorisation d'environ 6 à 7 %, ce qui, en gros, implique une probabilité d'environ 30 % que l'acquisition soit menée à bien. Pour l'instant, la perspective d'un rachat d'eBay à ces conditions soulève de sérieux doutes, et les commentaires d'eBay lui-même restent très succincts. GME.US (D1) Le mouvement des moyennes mobiles exponentielles (EMA) reste modéré ; toutefois, une cassure à la hausse de la tendance baissière pourrait constituer un facteur positif pour le sentiment du marché. Source : xStation5.

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