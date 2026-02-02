Malgré la baisse, la fragilité structurelle demeure , avec des stocks historiquement bas au Royaume-Uni et dans l’UE.

La prime de risque géopolitique recule après des propos conciliants de Donald Trump sur l’Iran.

La météo plus clémente aux États-Unis réduit la demande de chauffage et améliore les flux de LNG vers l’Europe.

Le marché corrige après un pic de 10 mois à 103.7 pence atteint le 21 janvier.

Les contrats à terme sur le gaz naturel britannique chutent de plus de 17%.

Le marché du gaz naturel britannique enregistre une correction brutale, effaçant en une séance une large partie de la prime de risque accumulée ces dernières semaines. Après avoir atteint un sommet de dix mois, les prix replongent sous l’effet combiné d’une détente météo, d’un meilleur outlook sur les livraisons de LNG et d’un apaisement géopolitique au Moyen-Orient. 📉 Une correction violente après un sommet de dix mois Les prix du gaz naturel ont reculé de plus de 17%, glissant sous la barre des 4,8 dollars/MMBTU. Ce mouvement traduit une réévaluation rapide du risque, dans un marché historiquement volatil et extrêmement sensible aux variations de l’offre mondiale de LNG. 🌡️ Météo US : le déclencheur clé Demande de chauffage en baisse Les prévisions météorologiques à court terme aux États-Unis se sont nettement adoucies, réduisant la demande de chauffage domestique. Cette évolution a deux effets majeurs : Moins de consommation interne de gaz aux États-Unis,

Davantage de volumes disponibles pour les terminaux d’exportation LNG. Un signal positif pour l’Europe et le Royaume-Uni L’amélioration des flux potentiels de LNG vers l’Europe a détendu le marché britannique, particulièrement dépendant des importations. Contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni dispose de capacités de stockage très limitées, ce qui amplifie chaque choc d’offre ou de demande. 🌍 Géopolitique : la prime de risque s’évapore Iran et détroit d’Ormuz Une partie de la baisse est également liée au reflux de la prime géopolitique. Donald Trump a déclaré que Washington est en discussion avec l’Iran, ce qui a réduit les craintes de perturbations du trafic maritime via le détroit d’Ormuz, artère critique pour les flux énergétiques mondiaux. Ce simple changement de ton a suffi à désamorcer un scénario de stress extrême qui soutenait les prix du gaz et du pétrole ces dernières semaines. 🧱 Une vulnérabilité structurelle toujours présente Des stocks dangereusement bas Malgré la correction actuelle, la situation de fond reste précaire : Stockage gaz UE : 41.1%

Stockage gaz UK : 36.9% Ces niveaux sont nettement inférieurs aux moyennes saisonnières, laissant le marché exposé à tout nouvel épisode de froid, incident logistique ou regain de tensions géopolitiques. Le Royaume-Uni, maillon faible du système européen Le Royaume-Uni demeure l’un des marchés les plus sensibles d’Europe en raison : de sa forte dépendance aux importations ,

de sa faible capacité de stockage ,

et de sa dépendance aux flux LNG mondiaux. Autrement dit, la baisse actuelle ressemble davantage à une décompression tactique qu’à un changement structurel durable. 🔮 Quelles perspectives pour le gaz UK ? À court terme : volatilité maximale Si la météo clémente se confirme et que les flux LNG restent fluides, les prix pourraient consolider à des niveaux plus bas. Toutefois, la volatilité restera élevée. À moyen terme : risque asymétrique Avec des stocks aussi bas, le risque reste asymétrique à la hausse : une vague de froid tardive,

un incident géopolitique,

ou une perturbation LNG

pourraient rapidement réactiver une forte prime de risque. ❓ FAQ Pourquoi le gaz UK chute-t-il aujourd’hui ?

À cause de prévisions météo plus douces aux États-Unis et d’un reflux de la prime géopolitique. Le marché est-il redevenu “sain” ?

Non, les fondamentaux restent fragiles, notamment du côté des stocks. Le Royaume-Uni est-il plus exposé que l’UE ?

Oui, en raison de capacités de stockage très limitées. La géopolitique peut-elle relancer la hausse ?

Oui, toute tension autour de l’Iran ou du LNG pourrait inverser rapidement la tendance. Est-ce une opportunité ou un simple répit ?

Plutôt un répit technique dans un marché structurellement tendu.

