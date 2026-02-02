Côté entreprises : Oracle veut lever jusqu’à 50 Md$ , Disney décroche , Palantir attend ses résultats .

Points clés Les indices américains progressent malgré une hausse visible de l’incertitude .

Le dollar s’impose comme principal refuge , au détriment de l’or et de l’argent.

La nomination du nouveau président de la Fed agit comme catalyseur de prises de bénéfices.

Les actifs sensibles aux taux restent sous pression.

Côté entreprises : Oracle veut lever jusqu’à 50 Md$, Disney décroche, Palantir attend ses résultats.

Après l’ouverture de Wall Street, le marché affiche un paradoxe de plus en plus visible : les indices montent, mais le sentiment de risque ne s’améliore pas réellement. Au contraire, les flux montrent une recherche accrue de liquidité, signe que les investisseurs préfèrent attendre des signaux plus clairs sur la trajectoire monétaire avant de reprendre des positions directionnelles fortes. 📈 Indices US : des gains qui masquent une nervosité latente Les principaux indices américains évoluent dans le vert : S&P 500 : +0.5% ,

Nasdaq : +0.7%. Ces hausses traduisent davantage un soulagement tactique qu’un véritable retour de l’appétit pour le risque. Les investisseurs semblent surtout ajuster leurs positions après une période de forte volatilité, plutôt que de parier sur une accélération franche du cycle haussier. Source: xStation5 🪙 Métaux précieux : les valeurs refuges “classiques” sous pression Or et argent pris dans la tempête La pression vendeuse s’intensifie sur les métaux précieux, avec de nouvelles baisses sur l’or et l’argent. Ce mouvement est particulièrement significatif :

👉 les refuges traditionnels cessent, à court terme, de jouer leur rôle de protection du capital. Les causes principales : Renforcement du dollar ,

Hausse des rendements réels ,

Dégagement de positions spéculatives après un rallye très marqué ces derniers mois. Dans ce contexte, l’or et l’argent apparaissent moins comme des refuges immédiats et davantage comme des actifs cycliques sensibles aux conditions financières. 💵 Dollar et liquidité : le véritable refuge du moment Face à l’incertitude, les investisseurs privilégient : le dollar américain ,

les instruments liquides ,

la flexibilité de portefeuille. Il ne s’agit pas d’un “flight to safety” classique vers l’or ou les obligations longues, mais d’un retour sélectif vers le cash, en attendant plus de visibilité sur : la politique monétaire,

la croissance,

et la relation future entre la Fed et l’administration. 🏦 Fed : un changement de personne, mais beaucoup de questions Un catalyseur plus qu’une cause unique La nomination du nouveau président de la Réserve fédérale a probablement accéléré le changement de sentiment, mais elle n’explique pas tout. Le marché était fortement positionné sur un scénario d’assouplissement monétaire, et cette annonce a servi de déclencheur à des prises de bénéfices. L’incertitude demeure sur un point central : le futur président de la Fed adoptera-t-il une ligne restrictive ,

ou s’alignera-t-il davantage sur les priorités pro-croissance de l’administration Trump ? Tant que cette question reste sans réponse, la prudence domine. 📉 US500 – lecture technique (D1) Les futures S&P 500 (US500) poursuivent une progression modérée : EMA 25 > EMA 50 > EMA 100 ,

structure technique toujours haussière. 📍 Niveau clé à surveiller : le support EMA 50. Une cassure nette sous ce niveau pourrait signaler une correction plus profonde, mais à ce stade, la configuration reste constructive. Source: xStation5 🏢 Actualités entreprises : contrastes marqués ☁️ Oracle (ORCL.US) Oracle a annoncé son intention de lever jusqu’à 50 milliards de dollars pour financer : l’expansion de son cloud ,

ses projets liés à l’IA. Le plan inclut : la vente progressive de jusqu’à 20 Md$ d’actions ,

l’émission d’obligations non gouvernementales. 👉 Le marché est partagé : potentiel de croissance renforcé,

mais inquiétudes sur la dilution et le levier financier. 🎬 Disney (DIS.US) Le titre chute de plus de 7% : EPS supérieur aux attentes ,

bonnes performances des parcs et du streaming ,

mais revenus légèrement décevants. Les segments TV traditionnelle / Linear TV restent faibles, et un conflit de distribution avec YouTube TV a pesé sur les résultats. Les investisseurs craignent une pression sur les marges futures. 🧬 Perspective Therapeutics (CATX.US) L’action grimpe de plus de 10% après l’annonce d’une augmentation de capital de 175 M$. Les fonds serviront à : accélérer le développement clinique,

investir dans les infrastructures de production. 🤖 Palantir (PLTR.US) Le titre progresse de plus de 2% avant la publication des résultats après clôture.

Le consensus anticipe, une fois encore, un dépassement des attentes, mais avec une valorisation extrême, la réaction du marché dépendra surtout du guidance. ❓ FAQ Pourquoi les indices montent-ils malgré l’incertitude ?

Parce que le marché se rééquilibre tactiquement, sans réel regain d’appétit pour le risque. Pourquoi l’or et l’argent baissent-ils en même temps que l’incertitude monte ?

Le dollar fort et les rendements réels élevés dominent actuellement le narratif. Le dollar est-il le principal refuge aujourd’hui ?

Oui, c’est le refuge privilégié à court terme. La tendance haussière du S&P 500 est-elle intacte ?

Techniquement oui, tant que l’EMA 50 tient. Les résultats d’entreprises peuvent-ils changer le sentiment ?

Oui, surtout ceux de sociétés très valorisées comme Palantir.

