Le marché du gaz naturel traverse une phase de volatilité extrême. À l’approche du rollover des contrats, le Henry Hub (NATGAS) progresse encore de près de 11%, évoluant autour de 5.6 $ par MMBtu. En seulement trois séances, les contrats à terme ont gagné environ 75%, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis décembre 2022. Une envolée spectaculaire, largement alimentée par des facteurs climatiques, mais aussi par la nouvelle dimension mondiale du marché du gaz.

❄️ Météo extrême : le principal catalyseur

Une vague de froid d’ampleur exceptionnelle

Le moteur central de cette flambée reste une vague de froid arctique, associée à la plus grande tempête hivernale de la saison aux États-Unis. Plus de 175 millions de personnes devraient être confrontées ce week-end à des chutes de neige, du verglas et des températures glaciales.

Cette situation entraîne une explosion de la demande de chauffage, provoquant une tension immédiate sur les prix du gaz naturel.

Des risques aussi du côté de l’offre

Au-delà de la demande, le froid extrême menace également l’offre de gaz. Des températures très basses peuvent entraîner le gel de l’humidité dans les infrastructures, perturbant la production et les flux vers les terminaux d’exportation de GNL. Ces risques accentuent la nervosité du marché.

📈 Short squeeze et envolée des prix spot

Un repositionnement brutal des traders

La hausse a été amplifiée par un short squeeze classique. La révision soudaine des prévisions météo a contraint de nombreux traders à racheter des positions vendeuses, d’autant plus que les hedge funds étaient fortement baissiers sur le gaz naturel en fin de semaine dernière.

Ce retournement rapide du positionnement a servi de carburant supplémentaire à la hausse.

Explosion des prix physiques

Les prix spot reflètent l’ampleur du choc. Le Henry Hub cash pour livraison fin janvier a grimpé vers 13 $/MMBtu, contre environ 7 $ mardi et moins de 4 $ la semaine précédente.

Dans le Nord-Est des États-Unis, où les contraintes de pipelines sont fortes, certaines transactions spot auraient même atteint 30 $/MMBtu, illustrant une tension locale extrême.

🛢️ Stocks et données fondamentales : un signal trompeur ?

Des stocks encore confortables en apparence

À première vue, les données de stockage pourraient sembler baissières. Les estimations évoquent un retrait d’environ 98 bcf, nettement inférieur à la moyenne quinquennale de 191 bcf. Les stocks restent donc au-dessus des normales saisonnières, offrant un certain coussin.

Mais un risque de retrait record

Cependant, Bloomberg souligne que le prochain rapport hebdomadaire pourrait afficher l’un des plus forts retraits jamais enregistrés, si le gel de ce week-end provoque une flambée de la consommation. Le marché regarde donc au-delà des chiffres actuels, en anticipant un choc différé.

🌍 Un marché désormais mondial et interconnecté

Le rôle clé du GNL américain

La hausse ne se limite pas aux États-Unis. Les prix du gaz sont également soutenus en Europe et en Asie. Depuis la crise énergétique de 2022 et la perte des flux russes, l’Europe dépend fortement du GNL américain.

Les États-Unis sont désormais le premier exportateur mondial de GNL, et les flux vers les terminaux représentent environ 17% de la production totale américaine, liant étroitement les prix US aux dynamiques mondiales.

Pression croissante en Europe et en Asie

L’Europe se prépare à une nouvelle vague de froid, tandis qu’en Asie, le benchmark régional du gaz atteint son plus haut niveau depuis fin novembre. Même si les stocks asiatiques sont plus confortables qu’en Europe, un froid prolongé pourrait intensifier la concurrence mondiale pour le GNL.

📊 Analyse technique du NATGAS (D1)

Source: xStation5

Since the last contract roll, NATGAS has gained nearly 50%.

Source: xStation5

Sur le plan technique, le RSI dépasse désormais 70, signalant une zone de surachat et un risque accru de correction à court terme. Toutefois, une baisse significative nécessiterait probablement une amélioration claire des prévisions météo.

À ce stade, le gaz naturel évolue à ses plus hauts niveaux depuis décembre 2022, confirmant la violence du mouvement.

⚠️ Hausse durable ou choc temporaire ?

Pas encore un changement structurel

Malgré les anticipations de surplus d’offre à partir de 2026, avec l’arrivée de nouveaux projets de GNL, la flambée actuelle reste avant tout climatique et non structurelle. Les fondamentaux de long terme n’ont pas radicalement changé en quelques séances.

Un marché plus rapide et plus brutal

La conclusion clé est claire : le gaz naturel est devenu une commodité beaucoup plus mondiale et “flexible”. Les réactions aux chocs météo et aux flux de GNL sont désormais plus rapides et plus violentes qu’auparavant, ce qui accroît la volatilité et le risque pour les investisseurs.

❓ FAQ

Pourquoi le gaz naturel s’envole-t-il aussi vite ?

À cause d’une vague de froid extrême, d’un short squeeze et de tensions sur l’offre.

Les stocks élevés ne limitent-ils pas la hausse ?

En théorie oui, mais la consommation liée au gel pourrait provoquer des retraits records.

Les prix peuvent-ils corriger rapidement ?

Oui, si les prévisions météo s’améliorent nettement.

Pourquoi l’Europe et l’Asie sont-elles concernées ?

Parce que le GNL américain lie désormais les prix US aux marchés mondiaux.