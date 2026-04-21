GBP/USD : le chômage britannique tombe à 4,9%

Le taux de chômage britannique recule à 4,9%, nettement sous le consensus à 5,2%. La croissance des salaires ressort à 3,8% sur un an avec primes et à 3,6% hors primes, au-dessus des attentes. Cette publication dresse un tableau plus ferme qu'anticipé du marché du travail et invite la Bank of England à la prudence avant sa réunion du 30 avril. Le GBP/USD reste proche de 1,35 ce mardi, tandis que les indices boursiers européens réagissent de façon mesurée.

Marché du travail britannique : chômage en recul, signaux d'emploi contrastés

Chômage à 4,9%, nette surprise sur les prévisions

Le taux de chômage au Royaume-Uni est ressorti à 4,9% sur la période de référence, alors que le consensus attendait 5,2%. L'écart de 30 points de base témoigne d'un marché du travail plus ferme qu'anticipé, malgré le ralentissement de la demande interne observé ces derniers mois. Ce chiffre marque une inflexion par rapport aux publications précédentes qui pointaient un chômage proche de 5,2%.

La baisse traduit une bonne tenue des conditions d'emploi alors que la croissance économique demeure atone au premier trimestre. Les entreprises britanniques conservent leurs effectifs, signe que les plans de réduction de coûts n'ont pas encore pleinement affecté le marché du travail. La lecture globale reste cohérente avec un scénario de stabilisation plutôt que de dégradation marquée.

L'évolution du chômage sera surveillée dans les prochaines publications pour confirmer la tendance. Un rebond de l'activité économique dans les services pourrait renforcer cette dynamique. La Bank of England accordera une attention particulière à ce point dans ses projections de mai.

Créations d'emplois : des signaux contradictoires

La variation de l'emploi en données corrigées des variations saisonnières ressort à -11k, en dessous des prévisions qui tablaient sur 0k. Cette légère contraction signale un ralentissement des embauches sur la période. Les données non corrigées livrent en revanche un gain de +26,8k, au-dessus des attentes, ce qui ajoute à la complexité de la lecture.

La croissance de l'emploi sur la base 3 mois/3 mois s'établit à 25k, contre 35k attendus. Ce tassement traduit un essoufflement progressif du rythme d'embauches, qui contraste avec la tenue du taux de chômage. Les divergences entre les séries statistiques rendent l'interprétation délicate pour les économistes et les opérateurs de marché.

Les méthodologies de collecte du Labour Force Survey par l'ONS font l'objet d'une surveillance accrue depuis 2024. Les estimations gardent un statut de statistiques officielles en développement. Cette précaution appelle à croiser plusieurs sources avant de tirer des conclusions définitives sur la trajectoire du marché du travail britannique.

Salaires britanniques : pression persistante malgré la modération

Croissance salariale : 3,8% avec primes, 3,6% hors primes

La croissance des salaires hebdomadaires moyens atteint 3,8% sur un an avec primes, au-dessus des prévisions. La hausse hors primes ressort à 3,6% sur douze mois, également au-dessus des attentes du consensus. Ce rythme traduit une stabilité des pressions salariales sous-jacentes, supérieures aux niveaux pré-pandémiques de 2,5 à 3%.

Cette dynamique des salaires soutient le revenu disponible des ménages et alimente la consommation. Les dépenses de services restent particulièrement sensibles à cette trajectoire, avec des répercussions directes sur les composantes de l'inflation domestique. Les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de la santé affichent généralement une progression plus marquée.

La modération graduelle observée depuis les pics de 2023 à 7% se poursuit, mais à un rythme qui reste jugé insuffisant par certains membres du MPC. L'écart entre la croissance salariale et la productivité constitue un défi pour le retour de l'inflation à la cible de 2%. La Bank of England suit particulièrement les indicateurs de rémunération issus du DMP Survey pour anticiper les trajectoires futures.

Implications pour la Bank of England : prudence avant le 30 avril

La publication maintient la pression sur le MPC pour une position mesurée. La combinaison d'un chômage en recul et de salaires supérieurs aux attentes complique l'arbitrage entre risques d'assouplissement prématuré et persistance de la croissance des salaires. Le Bank Rate se situe actuellement à 3,75% après plusieurs baisses successives depuis août 2024.

Le choc énergétique lié au conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz ont reporté les anticipations de nouvelles baisses de taux. Les marchés se sont réajustés ces dernières semaines, passant d'une probabilité de 80% d'une baisse en mars à une attente de statu quo. Le gouverneur Andrew Bailey a évoqué un choc énergétique dont la durée déterminera l'impact sur l'inflation.

La prochaine réunion du Comité de politique monétaire est programmée pour le 30 avril. Le vote du 4 février s'était soldé par 5 voix pour le statu quo et 4 pour une baisse à 3,5%. Le résultat de cette session sera scruté pour juger de la trajectoire future des taux directeurs, avec un focus sur les dissensions internes au Comité.

GBP/USD : la livre sterling sous influence macro et géopolitique

Contexte de la parité : retour près de 1,35

Le GBP/USD évolue autour de 1,352 ce mardi, après avoir touché 1,3518 lors de la séance précédente. La livre sterling affiche une progression d'environ 2,6% sur le mois d'avril, principalement soutenue par les espoirs de désescalade au Moyen-Orient. Cette dynamique a permis au Cable de retrouver des niveaux proches du plus haut depuis mi-février.

L'appréciation de la livre sterling traduit une double logique. Le repli du dollar américain est lié aux anticipations sur la Fed, tandis que la réévaluation de la trajectoire de la Bank of England soutient la devise britannique. Les options sur sterling intègrent encore une prime de risque liée à la situation géopolitique, qui s'est partiellement normalisée ces derniers jours.

Source: xStation5

Les flux observés sur la livre sterling témoignent d'un repositionnement des investisseurs. Le différentiel de taux d'intérêt entre le Royaume-Uni et les États-Unis reste un déterminant central pour l'évolution du GBP/USD dans les prochaines séances.

Perspectives et niveaux à surveiller

Les investisseurs se positionnent désormais avant la réunion BoE du 30 avril. Les publications suivantes sur l'inflation CPI britannique (indice des prix à la consommation) et les ventes au détail détermineront la trajectoire de court terme du GBP/USD. Le seuil de 1,36 constitue une résistance technique identifiée depuis plusieurs semaines.

Les actions britanniques du FTSE 100 affichent une réaction nuancée à la publication. Les valeurs exportatrices bénéficient indirectement d'une livre encore contenue, tandis que les secteurs domestiques sensibles au pouvoir d'achat captent l'impact des salaires. Les banques britanniques restent particulièrement exposées à la trajectoire du Bank Rate.

L'agenda des prochaines semaines inclut la publication du PIB américain pour le premier trimestre et les indicateurs PMI en zone euro. Ces données viendront compléter le tableau macroéconomique et pourront accentuer ou corriger les mouvements sur le Cable. Les opérateurs de change intègrent déjà dans les cours une volatilité accrue à l'approche de l'échéance monétaire britannique.

❓ FAQ

Pourquoi le chômage britannique a-t-il baissé à 4,9% ?

Le recul du chômage britannique à 4,9% reflète une bonne tenue des conditions d'emploi au Royaume-Uni sur la dernière période de référence. Les entreprises ont conservé leurs effectifs malgré le ralentissement de la croissance, et les créations d'emplois non désaisonnalisées ressortent à +26,8k, au-dessus des attentes. Le tableau global reste mixte avec une variation SA négative de 11k.

Comment les données salariales influencent-elles la livre sterling ?

Une croissance des salaires au-dessus des attentes, comme les 3,6% hors primes observés, tend à soutenir la livre sterling en maintenant la pression sur la Bank of England. Des salaires persistants compliquent la trajectoire de baisse des taux et renforcent l'attractivité relative des obligations britanniques. Cette dynamique pèse positivement sur le GBP/USD.

Quel est le niveau actuel du GBP/USD ?

Le GBP/USD évolue autour de 1,3490 ce mardi, après avoir atteint 1,3518 lors de la séance précédente. Le Cable a progressé d'environ 2,6% depuis le début avril, porté par les espoirs de désescalade géopolitique et la réévaluation de la politique de la Bank of England.

Que va décider la Bank of England le 30 avril ?

La Bank of England fait face à un arbitrage entre ralentissement économique et persistance des salaires. Le vote précédent de février s'était soldé par 5 voix pour le statu quo à 3,75% et 4 voix pour une baisse à 3,5%. Le choc énergétique du Moyen-Orient a renforcé les anticipations de maintien des taux directeurs.

Comment s'exposer aux mouvements de la livre sterling sur les marchés ?

L'exposition aux mouvements de la livre sterling et du GBP/USD peut passer par différents vecteurs selon l'horizon de l'investisseur. Les actions britanniques cotées sur le FTSE 100, notamment les valeurs exportatrices et les banques, offrent une exposition indirecte, tandis que les ETF sectoriels permettent une diversification élargie. Les obligations souveraines britanniques (Gilts) captent également les anticipations de politique monétaire.