Goldman Sachs se montre encore plus pessimiste vis-à-vis du yen 📉

Goldman Sachs a considérablement revu à la hausse ses prévisions concernant la paire USD/JPY, devenant ainsi l’une des banques d’investissement les plus pessimistes vis-à-vis de la devise japonaise. Les stratèges de la banque s’attendent désormais à ce que le taux de change passe de leur objectif précédent à 12 mois, fixé à 155 yens par dollar américain, à 165 yens, ce qui marquerait le niveau le plus bas du yen depuis 1986, soit il y a près de 40 ans.
Points clés
- Goldman Sachs a relevé sa prévision à 12 mois pour la paire USD/JPY de 155 à 165.
- La banque a également relevé sa prévision à 3 mois de 160 à 162 et son objectif à 6 mois de 158 à 163.
- Le yen reste proche de ses plus bas niveaux depuis quatre décennies, le taux de change USD/JPY s’échangeant actuellement autour de 162.
- Selon une enquête de Bloomberg, Goldman figure désormais parmi les institutions les plus pessimistes à l’égard de la devise japonaise.
- Les marchés d’options laissent entrevoir une probabilité d’environ 72% que le taux de change USD/JPY atteigne 165 d’ici juin de l’année prochaine.
- Les hedge funds détiennent leurs plus importantes positions courtes nettes sur le yen depuis 2017.
Pourquoi Goldman s'attend-il à un nouvel affaiblissement du yen ?
Selon Karen Reichgott Fishman, stratège en devises chez Goldman Sachs, trois facteurs clés sont à l'origine de la révision des perspectives de la banque :
- les rendements des bons du Trésor américain qui restent élevés,
- les pressions budgétaires croissantes au Japon,
- et le rythme très progressif des hausses de taux d'intérêt de la Banque du Japon.
Dans le même temps, Goldman reconnaît que le yen semble déjà nettement sous-évalué selon ses modèles d’évaluation fondamentaux. Toutefois, cela ne suffit pas à lui seul à déclencher une reprise durable. La banque fait valoir que l’écart important entre les taux d’intérêt américains et japonais, associé à la divergence des politiques monétaires, continue de favoriser fortement le dollar américain.
Les opérations de « carry trade » restent un moteur majeur
Goldman Sachs continue de privilégier l’utilisation du yen comme devise de financement de prédilection pour les opérations de « carry trade ».
La stratégie est simple :
- les investisseurs empruntent des yens à faible coût,
- vendent cette devise sur le marché des changes,
- et investissent le produit de cette vente dans des actifs offrant un rendement plus élevé, tels que les obligations américaines ou les devises des marchés émergents.
Tant que la Banque du Japon maintiendra des conditions financières relativement accommodantes, les opérations de carry trade devraient rester attractives, ce qui exercera une pression supplémentaire à la baisse sur le yen.
Le Japon peut-il empêcher la hausse de la paire USD/JPY ?
Goldman reste sceptique quant à l’efficacité de futures interventions sur le marché des changes.
Bien que le ministère japonais des Finances ait laissé entendre que les futures interventions pourraient devenir moins prévisibles, la banque estime que même des opérations directes d’achat de yens n’entraîneraient probablement qu’une correction temporaire.
À moins d’une baisse significative des rendements des bons du Trésor américain, d’un durcissement de la politique monétaire de la Banque du Japon ou d’un resserrement significatif de l’écart de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon, les facteurs fondamentaux à l’origine de la faiblesse du yen devraient rester bien en place.
Les marchés anticipent de plus en plus un cours de l’USD/JPY à 165
Un aspect notable des perspectives de Goldman réside dans leur forte adéquation avec le positionnement général du marché.
Actuellement :
- les hedge funds détiennent leurs plus importantes positions nettes courtes sur le yen depuis huit ans,
- les dérivés de change laissent entrevoir une probabilité d’environ 72% que la parité USD/JPY atteigne 165 d’ici le milieu de l’année prochaine,
- et un nombre croissant d’investisseurs considèrent la vente à découvert du yen comme l’une des stratégies les plus surutilisées sur les marchés mondiaux des devises.
Si cela renforce la tendance haussière actuelle, cela augmente également le risque de corrections brutales au cas où les anticipations concernant la Réserve fédérale ou la Banque du Japon venaient à changer de manière inattendue.
Qu'est-ce qui pourrait modifier les perspectives ?
L'événement clé à court terme sera la publication, cette semaine, du compte-rendu de la réunion de la Réserve fédérale.
Les investisseurs se concentreront principalement sur :
- les signaux concernant les futures baisses de taux de la Fed,
- l'évolution des rendements des bons du Trésor américain,
- les prochaines décisions de politique monétaire de la Banque du Japon,
- et la possibilité d'une intervention des autorités japonaises.
Des comptes rendus de la Fed à ton « hawkish » pourraient renforcer encore davantage le dollar américain, exerçant une nouvelle pression à la fois sur le yen et sur l’euro. À l’inverse, des données économiques américaines plus faibles pourraient faire baisser les rendements des bons du Trésor et apporter un répit temporaire aux devises autres que le dollar.
Analyse technique de la paire USD/JPY (D1)
La paire USD/JPY reste dans une forte tendance haussière et continue de s’échanger au sein d’un canal de prix ascendant bien défini. La limite inférieure du canal se situe actuellement près de 158, un niveau qui a été testé pour la dernière fois en mai. À court terme, la résistance se situe autour de 162,8, ce qui correspond aux récents plus hauts de la paire. Un franchissement durable au-dessus de ce niveau pourrait renforcer la dynamique haussière, tandis qu’un rejet pourrait déclencher un nouveau recul vers la limite inférieure du canal ascendant. Le niveau de 165 constitue désormais probablement la zone de résistance la plus forte.
Source: xStation5
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