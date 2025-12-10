Graphique du jour: EURUSD (10.12.2025)

Aujourd’hui, l’EUR/USD se négocie autour de 1,164, évoluant dans une fourchette relativement étroite. Les marchés évitent de prendre de plus grandes positions avant la réunion de la Fed prévue ce soir. Une légère pression sur le dollar, alimentée par les attentes de possibles baisses de taux aux États-Unis, ainsi que la stabilité des données macroéconomiques de la zone euro, offrent un soutien modéré à l’euro. Néanmoins, le facteur déterminant reste la décision de la banque centrale américaine et la conférence de presse qui l’accompagnera. Source: xStation5 Facteurs influençant l’EUR/USD aujourd’hui Décision attendue de la Fed Le marché intègre déjà presque entièrement une baisse de taux de 25 points de base ; la décision en elle-même pourrait donc avoir un impact limité sur la paire. L’élément le plus important sera le ton du communiqué ainsi que les projections de taux pour l’année à venir. Un message accommodant (dovish) pourrait renforcer l’euro face au dollar, poussant l’EUR/USD vers 1,1680–1,1730.

À l’inverse, un ton plus restrictif (hawkish), mettant l’accent sur les risques d’inflation et la solidité du marché du travail, pourrait soutenir le dollar, entraînant la paire vers 1,1615–1,1590 voire plus bas.

Les marchés surveilleront donc attentivement les nuances dans les propos de Powell. Orientation stable de la BCE La Banque centrale européenne maintient une communication prudente et stable. Les représentants de la BCE, dont Šimkus, indiquent qu’il n’est pas nécessaire de modifier rapidement les taux d’intérêt tant que l’inflation reste proche de l’objectif. L’absence de nouveaux signaux ou mesures de la part de Francfort signifie que l’euro ne bénéficie pas d’un soutien particulier de sa propre politique monétaire. En pratique, les mouvements de l’EUR/USD aujourd’hui sont donc principalement dictés par les signaux provenant des États-Unis, plutôt que par les déclarations de la BCE. Données macroéconomiques de la zone euro L’absence de surprises majeures apporte un soutien modéré à l’euro, renforçant l’idée d’une stabilisation économique.

Cependant, ces données ne créent pas d’impulsion forte capable de diriger la tendance du couple EUR/USD.

La direction principale dépendra de la décision de la Fed et du contenu de son communiqué.

