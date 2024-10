Gouvernement : Barnier présente son budget aujourd'hui

Le gouvernement français s'apprête à présenter jeudi son projet de budget 2025, un exercice à haut risque dans un contexte de déficit public croissant et de pression accrue des marchés financiers et des partenaires européens. Ce budget prévoit un effort colossal de 60 milliards d'euros pour redresser les finances publiques, à travers des hausses d’impôts et des réductions de dépenses. Un plan pour réduire le déficit public Le projet de loi de finances, attendu avec impatience, vise à ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025, contre 6,1% cette année. Le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier doit composer avec un environnement économique difficile, marqué par des recettes fiscales inférieures aux attentes et des dépenses qui continuent de grimper. Malgré une dette publique frôlant les 115% du PIB, le gouvernement s'engage à atteindre la limite européenne de 3% d’ici 2029. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Réduction des dépenses et surtaxes exceptionnelles Deux tiers de l’effort budgétaire, soit 40 milliards d’euros, seront réalisés via des réductions de dépenses. Parmi les mesures envisagées figurent le report de l'indexation des pensions au 1er juillet, permettant d’économiser 4 milliards d’euros, ainsi que des suppressions de postes de fonctionnaires et des coupes dans les exonérations de charges. Le secteur de la sécurité sociale contribuera à hauteur de 15 milliards d’euros. Les collectivités locales seront également mises à contribution avec 5 milliards d’euros d’économies. En parallèle, des hausses d’impôts de 20 milliards d’euros sont prévues, ciblant notamment les grandes entreprises et les foyers les plus riches. Une surtaxe exceptionnelle sera appliquée aux 65.000 foyers fiscaux les plus fortunés et à 300 grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un milliard d'euros, augmentant temporairement leur taux d’imposition. Le gouvernement prévoit également de relever la taxe sur l’électricité après sa réduction durant la crise énergétique de 2022-2023. Une adoption difficile face à une Assemblée nationale divisée Le projet de budget 2025 sera présenté dans un contexte politique tendu, avec une Assemblée nationale fragmentée. Les oppositions pourraient tenter de bloquer son adoption, notamment via une motion de censure. Le Rassemblement national, dont le soutien tacite pourrait s’avérer crucial pour la survie du gouvernement, s’est déjà opposé à certaines mesures comme le report de la revalorisation des pensions. L'instabilité politique pourrait contraindre le gouvernement à adopter le budget sans vote, via le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Cette situation est observée de près par les agences de notation, comme Fitch, qui doivent prochainement réévaluer la solidité financière de la France. Conclusion : un budget sous haute surveillance européenne et financière Le gouvernement espère qu'avec cet effort budgétaire, la France pourra restaurer sa crédibilité auprès des marchés financiers et de l’Union européenne, qui surveille de près la situation du pays après l’avoir placé sous procédure de déficit excessif. Le chemin vers la réduction du déficit s'annonce semé d'embûches, tant sur le plan politique qu’économique. Source AFP

