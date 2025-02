Graphique du jour : AUDUSD (11.02.2025)

Les devises des antipodes sont aujourd'hui soumises à une volatilité légèrement plus élevée que d'habitude en raison d'un certain nombre de mises à jour sur les droits de douane sur l'acier et l'aluminium que la nouvelle administration Trump souhaite augmenter. Les nouveaux droits de douane de 25 % annulent tous les accords existants et entreront en vigueur le 12 mars. Cependant, le marché suppose qu'il existe une possibilité de concessions dans les négociations entre les pays d'ici là, de sorte que la réaction du marché des changes à cette nouvelle a été relativement calme.

C'est sur ce front que nous observons aujourd'hui des aspects qui augmentent la volatilité sur les marchés de l'AUD et du NZD. Le Premier ministre australien Albanese a déclaré que Trump envisageait d'exempter l'Australie des changements tarifaires concernant l'acier, mais le marché a été fortement surpris quelques minutes plus tard par les propos de Trump, qui a déclaré qu'il n'y aurait pas d'exceptions dans ces décisions.

La situation est similaire pour la Nouvelle-Zélande. Le ministre des Finances néo-zélandais Willis a annoncé aujourd'hui que la Nouvelle-Zélande entretenait des relations chaleureuses avec les États-Unis, ouvrant ainsi la voie à des discussions sur les projets tarifaires.

Sans exception, le marché observe attentivement si, après les récentes tentatives visant à atténuer les pressions tarifaires imposées par les États-Unis, un tel scénario se produira également maintenant. Le marché attend et analyse si, d'ici le 12 mars, Trump sera disposé à poursuivre le dialogue avec d'autres pays dans le contexte d'un éventuel assouplissement des changements de politique commerciale.

La paire AUDUSD teste pour la deuxième fois la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue), dont la pente indique que la paire est dans une tendance baissière depuis un certain temps. Une cassure au-dessus de cette zone pourrait briser cette tendance et permettre un éventuel rebond plus large du dollar australien. Source : xStation