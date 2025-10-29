Graphique du jour : AUDUSD (29.10.2025)

L'inflation IPC a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an, à 3,2 %, réduisant les anticipations de nouvelles baisses des taux d'intérêt.

Le dollar australien est aujourd'hui la devise la plus forte du G10, gagnant 0,25 % par rapport au dollar américain et 0,3 % par rapport à l'euro.

L'AUD est en outre soutenu par une augmentation mondiale de l'appétit pour le risque.

L'AUDUSD gagne 0,25 % grâce aux données sur l'inflation IPC les plus élevées en Australie depuis plus d'un an, qui réduisent la probabilité de nouvelles baisses de taux. Les anticipations haussières à l'égard de la Banque centrale australienne (RBA), associées à un sentiment général de prise de risque et à un regain d'optimisme quant à une éventuelle trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, font du dollar australien la devise du G10 la plus performante cette semaine. L'AUDUSD a dépassé le niveau de retracement de Fibonacci à 50% de la dernière vague baissière, mais a rencontré une résistance près des récents sommets autour de 0,66. Une forte dynamique de « prise de risque » est également visible sur l'AUDJPY (en bleu). Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'AUDUSD aujourd'hui ? L'inflation des prix à la consommation (IPC) a augmenté au troisième trimestre 2025 pour atteindre 3,2 % (contre 2,1 % précédemment et 3 % selon le consensus), son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2024. Plus inquiétant encore pour la stabilité des prix, les données mensuelles montrent que l'inflation sous-jacente s'est accélérée pour atteindre 3,7 % en septembre. Les principales pressions sur les prix provenaient du logement (+2,5 % en glissement trimestriel), des loisirs et de la culture (+1,9 %) et des transports (+1,2 %), tandis que les prix de l'électricité ont bondi de 9 %.

Ce chiffre supérieur aux prévisions lie les mains de la RBA, après que la banque centrale ait suspendu son assouplissement monétaire en septembre en raison de données mensuelles inquiétantes (les taux sont restés à 3,6 % depuis août). La RBA a souligné sa préférence pour des chiffres trimestriels moins volatils, de sorte que cette confirmation claire d'une inflation persistante réduit considérablement la probabilité de nouvelles baisses de taux. De plus, l'IPC moyen tronqué — qui exclut les mouvements de prix extrêmes — a dépassé les prévisions de la RBA pour la première fois depuis 2022.

La RBA est néanmoins confrontée à un dilemme politique, devant trouver un équilibre entre la résurgence de l'inflation et le ralentissement du marché du travail. Le chômage a atteint 4,5 % le mois dernier, son plus haut niveau en près de quatre ans, mais la gouverneure Michele Bullock a maintenu un ton agressif, soulignant la volatilité des données sur l'emploi et le fait que « le chômage n'a pas augmenté beaucoup plus que prévu ».

En conséquence, l'AUD s'est largement raffermi, prolongeant la tendance haussière de cette semaine par rapport au dollar américain. La devise est également soutenue par l'appétit mondial pour le risque, alimenté par les solides résultats de Wall Street, les progrès des négociations commerciales entre Trump et la Chine et la hausse des rendements obligataires australiens. Les rendements australiens à 2 ans ont grimpé d'environ 20 points de base depuis le début de la semaine pour atteindre leur plus haut niveau depuis mai 2025, l'AUDUSD suivant de près l'écart de rendement après une brève période de stagnation. Source: XTB Research, Bloomberg data.

