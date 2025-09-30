Graphique du jour - AUDUSD (30.09.2025)

Si l'or mérite sans doute qu'on s'y intéresse un autre jour, la forte volatilité observée tôt ce matin sur la paire AUDUSD justifie son choix comme graphique du jour, à la suite de la décision de la Banque centrale australienne (RBA) concernant les taux d'intérêt. La RBA a maintenu son taux directeur inchangé, une décision unanime qui a entraîné un changement nettement haussier dans l'évaluation des perspectives d'inflation. La décision était conforme aux attentes, mais la déclaration qui l'accompagnait était clairement haussière. Le dernier communiqué soulignait que le rythme de baisse de l'inflation sous-jacente avait ralenti, ce que le marché a interprété comme un signal fort contre de nouvelles baisses de taux à court terme. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'amélioration des données macroéconomiques, notamment la reprise de la consommation et la stabilisation du marché du travail, rend inutile toute baisse immédiate, ce qui soutient davantage le dollar australien. La RBA a noté que l'activité économique reprend progressivement et que le marché du travail reste quelque peu tendu. L'incertitude mondiale persiste, en particulier en ce qui concerne la politique commerciale américaine, même si les scénarios les plus extrêmes sont désormais jugés moins probables et que l'influence des droits de douane sur l'économie devrait être contenue. La RBA maintient une approche prudente, se déclarant prête à ajuster sa politique à mesure que de nouvelles données seront disponibles. La banque a également souligné qu'elle avait besoin de temps pour évaluer tous les effets des précédentes baisses de taux. La réaction du marché a été rapide : l'AUD/USD a fortement augmenté, les investisseurs ayant écarté le risque de nouvelles baisses de taux, ce qui a soutenu la devise à court terme. La pause cyclique pourrait se prolonger si l'inflation reste élevée et si la reprise économique se maintient. De plus, la hausse des prix des matières premières est positive pour l'Australie, car elle entraîne une augmentation des recettes d'exportation. La forte expansion de la Chine laisse également présager une croissance plus rapide de l'Australie à court terme. La paire AUDUSD a dépassé le niveau de 0,6600 et teste actuellement le retracement de Fibonacci à 50,0 % de la dernière tendance baissière dans le cadre d'une tendance haussière plus large. Comme en témoigne la poursuite de la hausse des prix du cuivre, la vigueur de cette matière première constitue un facteur supplémentaire favorable au dollar australien. Il convient également de noter que le dollar australien, par rapport au dollar néo-zélandais, voit la paire AUDNZD atteindre 1,14, son plus haut niveau depuis 2022. Bien que cela soit rare au cours des 12 dernières années, la paire s'est négociée à un niveau nettement plus élevé à la fin de la décennie précédente, ce qui suggère un potentiel de gains supplémentaires substantiels en cas de reprise mondiale. En outre, on observe actuellement une divergence notable entre les politiques monétaires de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.



