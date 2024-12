Graphique du jour - Bitcoin (20.12.2024)

Le bitcoin bat en retraite de ses niveaux records, la position hawkish de la Fed freinant l'enthousiasme pour les crypto-monnaies, bien que la demande structurelle des ETF reste robuste. La principale crypto-monnaie a reculé de plus de 10 % par rapport à son pic historique au-dessus de 108 000 $, soulignant comment les attentes en matière de politique monétaire continuent d'influencer les valorisations des actifs numériques malgré une adoption institutionnelle croissante. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principales statistiques du marché : Prix actuel : 97 343

Plus haut historique récent : 108 000 $ et plus

Variation hebdomadaire : -10%

Performance depuis le début de l'année : +140%

Gain après les élections américaines : +45%

Flux quotidiens des ETF : -$491.4M Impact de la politique de la Fed La forte correction de la crypto-monnaie reflète la réaction du marché général aux perspectives prudentes de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt. Bien que la Fed ait procédé à la troisième réduction consécutive attendue des taux, la trajectoire prévue pour 2025 s'est avérée moins accommodante que prévu, ce qui a déclenché des prises de bénéfices sur les actifs à risque. Flux des ETF Malgré la volatilité des prix, les flux cumulés sur 20 jours des ETF restent fortement positifs, à 6,93 milliards de dollars, ce qui suggère un appétit institutionnel soutenu. Les produits iShares de BlackRock et Wise Origin de Fidelity continuent de dominer les flux entrants, ce qui indique que le marché des ETF au comptant est en train de devenir un moteur essentiel de la détermination du prix du bitcoin Développements institutionnels La position pro-crypto de Trump et ses plans pour une réserve stratégique de bitcoins ont fourni un soutien fondamental depuis l'élection de novembre. Pendant ce temps, le Salvador, malgré un accord avec le FMI de 1,4 milliard de dollars, a réaffirmé son engagement envers le bitcoin en tant que monnaie légale, le directeur du Bitcoin Office, Stacy Herbert, ayant annoncé la poursuite de l'accumulation des 5 968 BTC du pays (évalués à 594 millions de dollars). Cette annonce intervient alors même que l'accord avec le FMI stipule que les paiements d'impôts seront limités aux dollars américains. Sur le front institutionnel, l'approbation par la SEC des deux ETF Bitcoin et Ethereum de Hashdex et Franklin Templeton marque une nouvelle étape dans l'adoption de la crypto-monnaie par le grand public. Le dépôt de Franklin Templeton a reçu une autorisation accélérée en raison de sa conformité avec les normes existantes en matière d'actions fiduciaires basées sur les matières premières, ce qui élargit encore l'accès des institutions aux actifs numériques. Perspectives pour 2025 Bien que la volatilité à court terme puisse persister alors que les marchés digèrent la trajectoire de la politique de la Fed, la demande structurelle des ETF et la clarté réglementaire potentielle sous l'administration Trump pourraient apporter un soutien. L'interaction entre la politique monétaire, l'adoption institutionnelle et les développements politiques suggère que le bitcoin restera sensible aux catalyseurs macroéconomiques et spécifiques à la cryptographie jusqu'en 2025. Bitcoin (Intervalle D1) Le bitcoin se négocie actuellement sous le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Il a tenté à deux reprises de franchir l'EMA à 30 jours, qui sert de support solide et n'a pas été testé à nouveau depuis plus de 45 jours, depuis le début de la hausse à partir de 67 000 dollars. Un support supplémentaire se trouve au niveau du plus bas de novembre, à 91 640 $. Pour que les haussiers reprennent le contrôle, le prix doit rapidement accélérer au-dessus des EMA de 20 jours et de 15 jours, dépassant ainsi les 100 000 $. Cela pourrait conduire à un nouveau test de la résistance à 101 500 $. Les baissiers, quant à eux, visent probablement le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, qui coïncide avec l'EMA de 50 jours et le creux de novembre. Les précédentes tentatives de retracement de l'EMA 50 jours se sont soldées par des rebonds rapides. Le RSI se stabilise dans la zone neutre, tandis que le MACD élargit sa divergence baissière. Pendant ce temps, l'ADX reste serré, indiquant qu'il n'y a pas de momentum directionnel clair. Source : xStation

