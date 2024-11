Graphique du jour - COTON (08.11.2024)

Les contrats à terme sur le coton (COTON), échangés sur l'ICE, ont fortement chuté ces dernières semaines, testant des niveaux inférieurs au support psychologique de 70 dollars la balle. Le rallye a été interrompu par une combinaison défavorable de facteurs sous la forme d'estimations de dommages aux cultures plus faibles que prévu à la suite d'ouragans, d'une offre importante en provenance du Brésil et d'un renforcement du dollar, avec dans le même temps une baisse des prix du pétrole. Cependant, le coton a réussi à rebondir à partir de 69 dollars la balle, gagnant près de 3% aujourd'hui et testant la zone des 73 dollars, ce que certains pourraient interpréter comme une tentative de poursuivre le changement de tendance à la hausse. A 18:00, nous connaîtrons le rapport mensuel WASDE de l'USDA, qui nous en dira plus sur les stocks de fin de campagne estimés, ainsi que sur la production et les rendements du coton (et d'autres céréales comme le blé, le maïs et le soja). Les prévisions du WASDE indiquent que la superficie plantée en coton pour 2025/26 sera de 10,8 millions d'acres, en hausse par rapport aux 10,974 millions d'acres de cette année.

Un facteur supplémentaire qui pourrait affecter les contrats à terme sur le coton est la performance du marché boursier chinois, qui est très lié à la santé de l'économie locale. La poursuite de l'amélioration des données du pays, la perspective d'une relance budgétaire et la baisse de la production attendue aux États-Unis pourraient soutenir un scénario de changement de tendance.

La réduction supplémentaire de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed et la perspective de nouvelles réductions aux États-Unis, ainsi qu'un dollar légèrement plus faible « sortant » des sommets locaux, ont aidé le coton. D'un autre côté, la chute des prix du pétrole aujourd'hui remet en question un nouveau rebond du coton, et à moins que le rapport WASDE (qui devrait montrer une baisse assez faible de la production) ne surprenne clairement « en faveur », une pression pour un nouveau test de 70 $ par balle n'est pas exclue.

La faiblesse des prix du pétrole continue d'inciter les grandes entreprises textiles à privilégier le polyester, et le plus grand changement fondamental sur le marché (qui ne s'est pas encore matérialisé) pourrait être un rebond de l'économie chinoise, ce qui augmenterait considérablement les prix du pétrole ainsi que la demande mondiale de coton.

Le dernier rapport du CoT a montré que les producteurs (commerciaux) et les spéculateurs (Managed Money) maintiennent d'importantes positions courtes sur le coton, et que le second groupe les a augmentées de manière significative. La structure des positions des plus grands négociants (4 ou moins) suggère une concentration statistiquement élevée de positions courtes (18,7 %) dans ce groupe, ce qui pourrait accroître la pression sur les prix du coton - les gestionnaires et les hedgers choisissent de se « couvrir » contre la chute des prix. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les stocks de coton en fin de campagne aux États-Unis sont historiquement bas, et un changement des conditions de la demande pour le mieux à l'échelle mondiale entraînerait probablement des hausses de prix considérables. Source : Bloomberg Finance L.P Graphique COTON (intervalle D1) Les contrats à terme sur le coton testent la EMA100 (ligne noire) après avoir dépassé la EMA50 (ligne orange) plus tôt dans la journée. La principale zone de résistance se situe à 74,5 $ la balle (23,6 Fibo de la récente impulsion baissière la plus importante).

Source: xStation5

