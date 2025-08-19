Graphique du jour : DE40 (19.08.2025)

À la suite des discussions qui se sont tenues hier à la Maison Blanche, le poids du financement de l'aide à l'Ukraine sera transféré à l'Europe, mais les contrats de défense seront en grande partie attribués à des entreprises d'armement américaines. Jusqu'à récemment, on pensait que le secteur européen de la défense allait devenir un moteur pour les bourses locales, attirant des capitaux et soutenant le développement industriel. Cependant, il s'avère que le rôle de l'Europe se limitera principalement à fournir des fonds, plutôt qu'à participer à une production à grande échelle. En conséquence, les actions des entreprises européennes d'armement sont actuellement en forte baisse, signe de la déception des investisseurs par rapport à leurs attentes initiales. Cela tempère le sentiment relativement positif observé dans d'autres segments du marché boursier. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La réaction aux négociations/discussions d'hier à la Maison Blanche est particulièrement visible dans le secteur de la défense. Aujourd'hui, celui-ci perd clairement du terrain après que le président ukrainien a annoncé que l'Ukraine souhaitait acheter pour 100 milliards de dollars d'armes au secteur américain de la défense avec des fonds de l'Union européenne. Cette information n'a pas été bien accueillie par les actionnaires des concurrents européens. Les actions de l'entreprise allemande Rheinmetall ont chuté de près de 4 % aujourd'hui. Source : xStation Malgré cela, l'indice allemand DE40 maintient une tendance haussière stable. Les zones de soutien les plus importantes restent les moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours, qui ont souvent servi de résistance aux vendeurs sur le marché par le passé. D'autre part, le pic historique de près de 24 735 points reste un niveau de résistance clé. Source : xStation

