Graphique du jour : EUR/USD après les données européennes et l'affaiblissement du marché du travail américain

La paire EUR/USD s'échange actuellement autour de 1,17953. Le marché affiche une volatilité modérée en réaction aux dernières données macroéconomiques européennes et aux dernières informations concernant le marché du travail américain. La paire a reculé par rapport à ses récents sommets locaux, car les impulsions provenant des données industrielles et des signaux de la BCE étaient trop faibles pour soutenir la dynamique haussière précédente. Les investisseurs restent prudents, surveillant à la fois le sentiment d'aversion au risque et les anticipations concernant les décisions du nouveau président de la Fed. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le taux EUR/USD aujourd'hui ? Décisions et communication de la BCE La BCE a maintenu hier ses taux d'intérêt inchangés, conformément aux attentes du marché. La banque a souligné la relative stabilité de l'inflation et le risque d'un euro trop fort, limitant ainsi la marge de manœuvre pour une nouvelle appréciation de la monnaie. Dans la pratique, cela signifie que l'EUR/USD réagit actuellement principalement aux données macroéconomiques et au sentiment du marché plutôt qu'aux décisions de la BCE elles-mêmes. Données sur le marché du travail américain Les dernières données sur le marché du travail américain ont montré une augmentation des licenciements Challenger de 35 000 à 108 000, ainsi qu'une hausse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage à 231 000 contre 213 000 attendues. Les offres d'emploi JOLTS ont chuté à 6,5 millions, alors que le marché s'attendait à 7,2 millions, ce qui indique un marché du travail légèrement plus faible. Sentiment d'aversion au risque et données européennes La faiblesse des données industrielles allemandes et le léger recul des actions européennes maintiennent un sentiment modéré d'aversion au risque. Les fluctuations à court terme de l'EUR/USD sont limitées et la paire reste en dessous du niveau de 1,18. Néanmoins, la tendance générale à la hausse de l'euro reste intacte. Nouveau président de la Fed et attentes du marché Les marchés placent leurs espoirs dans le nouveau président de la Fed, espérant qu'il sera relativement indépendant de la pression exercée par l'administration américaine. Les investisseurs anticipent que la Fed ne cédera pas aux appels en faveur de baisses rapides et agressives des taux, qui pourraient déstabiliser les marchés. Ce facteur confère au dollar américain une certaine force aux yeux des investisseurs, tout en limitant les mouvements soudains du marché, notamment les fortes hausses du dollar américain par rapport à l'euro.

