Graphique du jour : EURUSD (25/11/2025)

La paire EUR/USD trade actuellement autour de 1,15375 USD pour un euro. Les mouvements d'aujourd'hui sont influencés par une combinaison de facteurs fondamentaux, les données allemandes plus faibles entrant en concurrence avec les anticipations croissantes du marché concernant une baisse des taux de la Fed. L'attention du marché se concentre sur les données PPI américaines publiées aujourd'hui, qui pourraient déterminer les prochains mouvements de la paire EUR/USD. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'EUR/USD aujourd'hui ? PIB allemand et climat des affaires Les dernières données du troisième trimestre indiquent que le PIB allemand n'a enregistré aucune croissance d'un trimestre à l'autre, ce qui témoigne d'une quasi-stagnation de l'économie. De plus, les résultats médiocres de l'indice allemand Ifo du climat des affaires reflètent une détérioration des anticipations, malgré une légère amélioration de la situation économique actuelle. L'Allemagne étant la plus grande économie de la zone euro, la faiblesse des données et la détérioration du climat des affaires réduisent l'attrait de l'euro pour les marchés. Le ralentissement de la dynamique économique, combiné à un report des mesures de relance budgétaire dans la zone euro, qui ne sont attendues qu'en 2026, réduit les attentes concernant de nouvelles mesures expansionnistes de la part de la Banque centrale européenne. Les attentes de la Fed et les données PPI d'aujourd'hui Les marchés anticipent de plus en plus la possibilité d'une baisse des taux de la Fed en décembre, avec une probabilité estimée à environ 75-80 %. Les responsables de la Fed, notamment John Williams et Christopher Waller, soulignent que la politique actuelle reste modérément restrictive et que l'économie américaine, en particulier le marché du travail, pourrait nécessiter un nouvel assouplissement. En outre, les marchés attendent les données de l'indice des prix à la production (IPP) américain publiées aujourd'hui, qui pourraient renforcer ou affaiblir les attentes concernant la politique de la Fed. La perspective d'une baisse des taux affaiblit le dollar par rapport à l'euro, ce qui donne une impulsion à la hausse à l'EUR/USD, même si les fondamentaux de l'euro restent relativement faibles. Situation en Ukraine Les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie créent un certain sentiment positif sur les marchés, même si leur impact sur les taux de change de l'euro reste limité pour l'instant. L'optimisme géopolitique pourrait toutefois soutenir la monnaie unique à moyen terme.



