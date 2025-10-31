Points clés La paire EUR/USD se négocie autour de 1,15270 USD par euro , sous pression baissière en raison des divergences de politique monétaire entre la BCE et la Fed , ainsi que du shutdown du gouvernement américain .

se négocie autour de , sous en raison des entre la et la , ainsi que du . Les données finales d’inflation de la zone euro , associées à une faible pression sur les prix en France , suggèrent que la BCE maintiendra sa politique actuelle au moins jusqu’à la fin de l’année, ce qui soutient partiellement l’euro .

, associées à une , suggèrent que la au moins jusqu’à la fin de l’année, ce qui . De son côté, la Fed n’a pas confirmé de nouvelle baisse des taux en décembre ; combinée à l’incertitude budgétaire aux États-Unis, cette situation renforce le dollar et pèse sur la dynamique à court terme de la paire EUR/USD.

La paire EUR/USD se négocie actuellement autour de 1,15270 USD par euro. Le marché subit une pression baissière, principalement en raison des divergences de politique monétaire entre la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed). Souce: xStation5 Qu’est-ce qui influence la paire EUR/USD aujourd’hui ? Le dollar reste relativement fort après la réduction de 25 points de base opérée récemment par la Réserve fédérale (Fed). Toutefois, la banque centrale a signalé une possible pause dans les prochaines baisses de taux, ce qui a renforcé la devise américaine et limité les gains de l’euro. Les investisseurs s’attendent à ce que la Fed adopte une approche prudente face aux prochaines données économiques avant de prendre de nouvelles décisions concernant sa politique monétaire. Dans la zone euro, l’attention du marché se concentre sur les dernières publications macroéconomiques. Les données préliminaires d’inflation pour octobre indiquent un IPC à 2,1 % sur un an, tandis que l’inflation sous-jacente s’établit à 2,4 % sur un an. Ces résultats, conformes aux attentes des analystes, suggèrent que la BCE devrait maintenir sa politique actuelle au moins jusqu’à la fin de l’année. En France, les chiffres de l’inflation et de la production industrielle ont été publiés. L’inflation annuelle est tombée à 0,9 %, avec peu de variation mensuelle des prix. Cette faible pression inflationniste réduit le besoin de hausses de taux d’intérêt, soutenant la stabilité de la politique monétaire de la BCE et offrant un appui à l’euro. Ces données françaises et européennes sont déterminantes pour la paire EUR/USD, car elles influencent les anticipations de marché concernant les prochaines décisions de la BCE et pourraient soutenir la monnaie unique dans un contexte d’incertitude mondiale croissante.

Dans le même temps, la prudence de la Fed et l’absence de confirmation d’autres baisses de taux maintiennent une volatilité élevée du dollar, ce qui impacte la dynamique à court terme du taux de change EUR/USD.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."