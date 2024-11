Graphique du jour : GBPUSD (07.11.2024)

Le thème principal de la session de change d'aujourd'hui est la décision de la Fed et de la BoE. Les deux banques et leurs hauts responsables décideront des taux d'intérêt aujourd'hui, les deux banques prévoyant de réduire les taux de 25 points de base. Quelle est la probabilité de telles décisions ? À ce stade, le marché monétaire estime ces résultats à près de 99,8 % pour la Fed et à 96 % pour la BoE.

Toutefois, les banquiers doivent évaluer le paysage économique qui a considérablement changé depuis leur dernière décision en septembre. Depuis lors, les plans budgétaires du nouveau gouvernement britannique et la victoire de Donald Trump aux élections américaines ont contribué à faire grimper les rendements à 10 ans d'environ 65 points de base. Il semble donc que dans le cas de la BoE, la décision de réduire les taux ne sera pas unanime et laissera la place à des commentaires relativement hawkish lors de l'annonce. Toutefois, cela ne change rien au fait que l'inflation et la croissance des salaires ont continué à ralentir depuis la dernière réunion de la BoE, ce qui laisse une marge de manœuvre pour des réductions.

Pour la Fed, la situation est compliquée par les élections. Les investisseurs veulent savoir comment les politiques fiscales et tarifaires proposées par le président élu Donald Trump affecteront les perspectives de taux d'intérêt du FOMC. Si les républicains prennent le contrôle de la Maison Blanche, et éventuellement des deux chambres du Congrès, nous pensons que plusieurs banquiers de la Fed appelleront à la retenue, en préconisant un rythme plus progressif des baisses de taux d'intérêt. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La paire GBPUSD a annulé la tendance haussière générale qui s'est créée depuis avril de cette année, créant ainsi un terrain incertain pour les décisions de la FED et de la BoE d'aujourd'hui. Pour l'instant, il semble que le point de support important reste la zone de l'EMA 50 jours (courbe bleue) dans la région de 1 304, où nous avons assisté à un double retest. Le support local, quant à lui, reste l'EMA 200 jours (courbe dorée sur le graphique).

Source : xStation

