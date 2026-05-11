Graphique du jour : GBPUSD (11.05.2026)

La crise politique autour de Keir Starmer est aujourd’hui l’un des principaux facteurs influant sur le cours de la livre sterling. La situation évolue rapidement et a un impact direct sur les rendements des obligations d’État et la valeur de la livre sterling, les marchés suivant de près la moindre déclaration du Premier ministre.
Pressions internes au sein du parti
C'est un chiffre qui illustre le mieux l'ampleur du problème auquel est confronté Starmer : dimanche soir, 42 députés travaillistes l'avaient déjà officiellement appelé à démissionner, tandis que l'ancienne vice-Première ministre Angela Rayner a qualifié la situation actuelle de « dernière chance pour le Parti travailliste » de changer de cap. L'émergence de rivaux potentiels, tels que Wes Streeting et Andy Burnham, signifie que les marchés considèrent désormais les dissensions internes au sein du Parti travailliste comme un risque réel, plutôt que comme de simples bruits de couloir politiques.
Dans son discours de lundi, Starmer s’est concentré sur plusieurs thèmes clés. Premièrement, une défense ferme de sa propre position : « Je me battrai lors de chaque vote interne. » Deuxièmement, un programme politique visant à resserrer les liens avec l’UE, la nationalisation de British Steel et un nouvel accord de mobilité pour les jeunes avec l’Europe. Le marché a principalement interprété ce discours à travers le prisme d’une seule question : le Premier ministre parviendra-t-il à stabiliser suffisamment sa position pour mettre un terme à la vague de ventes de gilts ?
Vous pouvez regarder ici le discours en direct du Premier ministre britannique. Source : Sky News, YouTube
Starmer, obligations d'État en livres sterling
Le rendement des gilts à 10 ans a augmenté lundi matin pour atteindre 4,954 %, soit une hausse de 3 points de base par rapport à la clôture précédente, où il s'établissait à 4,904 % juste après que Starmer eut refusé de démissionner vendredi. Les économistes interrogés par Bloomberg estiment que sans la composante politique, les rendements seraient inférieurs de 10 à 15 points de base. Cela montre à quel point le marché a déjà commencé à intégrer le risque d'instabilité politique, plutôt que de se baser uniquement sur les fondamentaux macroéconomiques.
Le Royaume-Uni affiche actuellement les coûts de service de la dette les plus élevés de tous les pays du G7, conséquence d’une inflation qui reste supérieure à l’objectif et d’une croissance économique faible. La situation est encore compliquée par les répercussions économiques du conflit armé en Iran, qui a entraîné une hausse des prix de l’énergie et un nouvel affaiblissement de l’activité économique. Dans un tel contexte, toute incertitude politique agit comme un multiplicateur de risque pour les fonds détenant des gilts.
Conséquences pour la livre sterling
La livre sterling se trouve dans une situation délicate, tant sur le plan technique que fondamental. D'une part, des facteurs structurels tels que les taux d'intérêt relativement élevés de la Banque d'Angleterre par rapport à ceux de la BCE et la divergence inflationniste marquée par rapport au reste de l'Europe pourraient continuer à la soutenir à moyen terme. D'autre part, la prime de risque politique, qui commence tout juste à être prise en compte dans les rendements des gilts, est un facteur qui affecte directement la valorisation de la devise : des rendements obligataires plus élevés dans un contexte d'affaiblissement du gouvernement constituent un scénario qui s'est historiquement révélé négatif pour la livre sterling, car il suggère l'absence d'ancrage budgétaire.
Si Starmer survit politiquement aux semaines à venir et parvient à réprimer la rébellion interne, la prime de risque devrait progressivement diminuer, et la paire GBP/USD pourrait tester à nouveau des niveaux de résistance plus élevés. Un scénario alternatif, à savoir une véritable bataille pour la direction du parti, entraînerait toutefois de nouvelles hausses des rendements des gilts et une pression sur la livre, d’autant plus que les marchés mondiaux sont désormais très sensibles à tout signe d’instabilité politique et budgétaire après les expériences de l’ère Truss. Pour les traders de la livre sterling, la journée d'aujourd'hui est donc un test non pas tant de Starmer lui-même que de la résilience de la prime de risque politique que le marché a déjà intégrée dans les cours.
La paire GBP/USD s'échange à 1,3608 sur le graphique journalier, dans le cadre d'une tendance haussière en place depuis le plus bas enregistré autour de 1,22 au tournant des années 2024 et 2025, et le cours reste au-dessus de la moyenne VWAP ancrée depuis début 2025, qui se situe dans la zone 1,31–1,32. Le profil de volume indique un point de contrôle dans la zone 1,3450-1,3480, où une ligne horizontale noire marque un niveau de support clé qui a été testé à plusieurs reprises des deux côtés. Le RSI(14) à 57,17 suggère une dynamique neutre à haussière sans signe de surachat, ce qui laisse techniquement la place à de nouveaux gains vers la zone de résistance de 1,3800–1,3850, où le cours s'est inversé au pic de 2025.
Le discours de Starmer aujourd’hui et sa survie politique sont des facteurs qui détermineront directement la direction à court terme : la stabilité du gouvernement ouvre la voie à la hausse, tandis qu’une escalade de la crise et une hausse des rendements des gilts repousseraient la paire vers la zone POC à 1,3450, et, en cas de vente massive plus importante, voire vers le VWAP. Techniquement, les haussiers ont l'avantage tant que le cours reste au-dessus de 1,34, et les baissiers ne reprendront l'initiative qu'après une cassure à la baisse de cette zone accompagnée d'un volume important.
Source: xStation
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