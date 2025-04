Graphique du jour - GOLD (16.04.2025)

L'or gagne près de 2 % aujourd'hui, atteignant un nouveau record historique à 3 295 dollars l'once. Le métal précieux est soutenu par des fondamentaux très solides, notamment l'incertitude persistante sur les marchés boursiers mondiaux, les inquiétudes concernant la croissance économique aux États-Unis, en Asie et en Europe, ainsi que l'escalade de la guerre commerciale. Dans un geste inattendu, la Maison Blanche a imposé hier des droits de douane pouvant atteindre 245 % sur les marchandises importées de Chine, en particulier les seringues et les aiguilles, invoquant une dépendance excessive à l'égard des produits chinois. En réponse, Hong Kong a décidé de suspendre le traitement des envois postaux vers les États-Unis.

Le marché a des raisons de croire qu'aucun progrès significatif n'a été réalisé ces derniers jours dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. La décision prise hier par la Chine de suspendre les commandes d'avions Boeing indique que Pékin pourrait être loin d'entamer des négociations visant à apaiser les relations tendues avec la nouvelle administration américaine.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que Trump estime que la « balle de la négociation » est désormais dans le camp de la Chine, et que les États-Unis ne sont pas tenus de conclure un accord avec Pékin. S'exprimant sur Fox, Trump a également déclaré que les États-Unis pouvaient mener une politique qui « oblige » les pays à choisir entre les États-Unis et la Chine comme partenaire commercial.

Un tel scénario semble problématique, car il semble de plus en plus probable que la guerre commerciale de Trump et les droits de douane associés resteront largement en place. Cela se reflète également dans la stagnation des discussions avec d'autres pays. Hier, Bloomberg a fait état d'un manque de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Europe. Tout cela devrait alimenter des tensions majeures dans le commerce mondial et ralentir la croissance économique. Graphique GOLD (intervalle W1) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'or se négocie aujourd'hui à des niveaux records, les indicateurs MACD et RSI approchant des niveaux de surachat. La volatilité des prix de l'or pourrait augmenter vers 13h30 GMT, lorsque les données sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de mars seront publiées, puis lors du discours de Jerome Powell à 18h30 GMT. Il semble probable que l'or continuera à bien se comporter, en particulier si les données économiques américaines déçoivent. Source : xStation5 Source: xStation5

