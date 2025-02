Graphique du jour - Gold (25.02.2025)

L'or poursuit son ascension remarquable cette semaine, touchant brièvement un sommet historique de 2 956,19 $ l'once avant de légèrement se replier pour s'échanger à 2 937,65 $. Le métal précieux a enregistré une hausse impressionnante de 12,3 % depuis le début de l'année et environ 44 % au cours des douze derniers mois, surpassant ainsi la plupart des classes d'actifs traditionnels en cette période d'incertitude économique accrue. Les craintes de récession alimentent la demande pour des actifs refuges Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La séance de lundi a marqué un changement décisif dans le récit du marché, passant des "politiques pro-croissance retardées" à des préoccupations selon lesquelles les actions de la nouvelle administration américaine "pourraient commencer à causer de véritables dommages économiques". Ce changement de sentiment a été catalysé par l'indicateur PMI des services, plus faible que prévu vendredi, qui a fait chuter l'Indice des Surprises Économiques de Citi à son niveau le plus bas depuis septembre 2024. Les données décevantes, couplées à l'initiative de réduction des coûts DOGE du gouvernement et ses projets de réduction agressive de l’effectif de la fonction publique, ont soulevé des inquiétudes légitimes concernant les dépenses gouvernementales. Les rendements des Treasuries et les attentes en matière de politique monétaire Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis plus de deux mois (4,34 %), les investisseurs pariant de plus en plus sur des baisses de taux anticipées de la Réserve fédérale. Les marchés des swaps prévoient désormais que la prochaine réduction de taux de la Fed interviendra environ deux mois plus tôt que prévu la semaine dernière, avec environ 53 points de base de baisses anticipées pour 2025. L'enchère mensuelle du Trésor sur les obligations à deux ans a attiré une demande record de la part des enchérisseurs indirects, signalant une forte confiance dans les futures réductions de taux. Baisses de taux attendues. Source: Bloomberg L.P. Afflux d'ETF en accélération Le rallye de l'or a reçu un coup de pouce supplémentaire avec le regain d'intérêt pour les fonds négociés en bourse adossés à de l'or. La semaine dernière a enregistré les plus grands afflux nets depuis 2022, les analystes du groupe bancaire ANZ notant "une augmentation notable des flux physiques dans les ETF adossés à l'or". Cet achat institutionnel fournit un soutien technique supplémentaire à la trajectoire haussière de l'or. La barrière psychologique des 3 000 $ Avec huit semaines consécutives de gains—la meilleure série depuis 2020—l'or se rapproche de la barrière psychologique importante des 3 000 $. Les analystes techniques de RHB Retail Research suggèrent que, malgré la légère pression de vente de lundi, les haussiers conservent "l’avantage" selon le graphique journalier. GOLD (intervalle D1) L'or se négocie actuellement en dessous de son sommet historique, près du précédent pic de 2 937 $. Les haussiers viseront à établir un nouveau sommet, tandis que les baissiers chercheront à tester le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 % à 2 856 $. Si cette tentative est couronnée de succès, la moyenne mobile simple à 30 jours à 2 832 $ pourrait être testée. L'indice RSI est sur le point de former une divergence baissière après être sorti de la zone de surachat. Le MACD a émis un signal de vente et commence à s'élargir.



