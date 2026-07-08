Graphique du jour : l'EUR/USD pris en étau entre la Fed, la BCE et les risques liés au Moyen-Orient

La séance de ce mercredi sur le marché EURUSD est marquée par la confrontation de trois forces clés : les anticipations concernant l’orientation future de la politique de la Réserve fédérale, la position de plus en plus ferme de la Banque centrale européenne et la remontée de la prime de risque liée aux développements géopolitiques au Moyen-Orient.

Le marché se trouve actuellement dans une situation inhabituelle, les investisseurs ne se concentrant plus uniquement sur la question de savoir quelle banque centrale maintiendra la politique la plus restrictive. La question centrale est désormais de savoir combien de temps la Fed maintiendra ses taux à leur niveau actuel et si la BCE sera effectivement contrainte de procéder à de nouvelles hausses de taux.

La publication aujourd’hui du compte-rendu de la réunion du FOMC pourrait fournir des indices importants sur l’orientation future de la politique monétaire américaine. Parallèlement, les marchés doivent également tenir compte des développements géopolitiques et de la hausse des cours du pétrole, qui pourraient à nouveau compliquer les perspectives d’inflation des deux côtés de l’Atlantique.

Source: xStation5

Trois facteurs qui influencent actuellement la paire EUR/USD

1. Procès-verbal du FOMC : les marchés guettent des indices sur les futures baisses de taux de la Fed

L'événement phare de la journée reste la publication du dernier procès-verbal de la réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC).

Cette fois-ci, les marchés ne se concentrent pas uniquement sur la question de savoir si la Fed maintiendra une politique restrictive. La question la plus importante est de savoir quand et dans quelles conditions la Réserve fédérale sera prête à changer d'orientation en matière de politique monétaire.

Les marchés évaluent de plus en plus la possibilité de futures baisses de taux aux États-Unis, mais la Fed doit rester extrêmement prudente dans sa communication. Signaler trop rapidement une volonté d’assouplissement pourrait être interprété comme une déclaration prématurée de victoire sur l’inflation et risquerait de nuire à la crédibilité de la banque centrale.

Le fait que les marchés analysent les premiers signaux de la communication de la Fed sous la direction de Kevin Warsh confère une importance supplémentaire à la publication d’aujourd’hui. Le nouveau président de la Fed doit trouver un équilibre délicat : reconnaître les attentes des marchés en matière de baisse des taux d’intérêt tout en évitant de laisser entendre que la lutte contre l’inflation est déjà gagnée.

Le compte-rendu d’aujourd’hui pourrait donner un aperçu de la manière dont les membres du FOMC évaluent :

la persistance des pressions inflationnistes,

la résilience de l’économie américaine,

le calendrier d’un éventuel cycle de baisse des taux.

Si le document fait preuve d’une plus grande prudence vis-à-vis des baisses de taux, le dollar pourrait bénéficier d’un soutien supplémentaire. En revanche, si les marchés interprètent le compte-rendu comme le signe d’une plus grande volonté d’assouplissement monétaire, la devise américaine pourrait subir de nouvelles pressions.

2. La BCE reste restrictive et continue de soutenir l’euro

La situation de l’autre côté de l’Atlantique semble actuellement différente.

Après sa hausse des taux de 25 points de base en juin, la Banque centrale européenne reste concentrée sur les risques liés à la persistance des pressions inflationnistes. Les marchés anticipent de plus en plus un scénario dans lequel la BCE pourrait procéder à une nouvelle hausse des taux d’ici la fin de l’année.

Cela marque un changement significatif par rapport à la période précédente, où la principale préoccupation pour l’euro était le ralentissement de la croissance économique et la possibilité d’un assouplissement monétaire.

Actuellement, les marchés doivent tenir compte du fait que la persistance de l’inflation, en particulier dans le secteur des services, combinée à la perspective d’une hausse des prix de l’énergie, pourrait contraindre la BCE à maintenir plus longtemps une orientation restrictive de sa politique monétaire.

Pour la paire EUR/USD, cela constitue un important facteur de soutien. Même si le dollar reste fort en raison de la vigueur relative de l’économie américaine et de son statut de valeur refuge, l’euro continue de bénéficier de la perspective d’une hausse des taux d’intérêt dans la zone euro.

3. Montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran et regain d’importance des marchés pétroliers

L’un des nouveaux facteurs les plus importants pour les marchés mondiaux reste la situation au Moyen-Orient.

La montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que les inquiétudes liées aux restrictions sur les exportations de pétrole iranien, ont accru le risque de perturbations de l’offre sur les marchés énergétiques.

Le marché a réagi par une hausse des cours du Brent et du WTI, les investisseurs envisageant à nouveau la possibilité que les pressions inflationnistes restent élevées plus longtemps.

L’impact de ce facteur sur la paire EUR/USD n’est pas évident.

D’une part, l’incertitude géopolitique soutient traditionnellement le dollar américain en tant qu’actif refuge. En période d’aversion accrue au risque, les investisseurs se tournent souvent vers la devise américaine.

D’autre part, la hausse des prix de l’énergie accroît les pressions inflationnistes et complique les décisions des banques centrales. L’économie de la zone euro reste particulièrement vulnérable à la hausse des coûts d’importation en raison de sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements énergétiques.

Si les cours du pétrole devaient à nouveau augmenter de manière significative, les marchés pourraient commencer à anticiper le risque que la Fed et la BCE maintiennent toutes deux une politique monétaire plus restrictive plus longtemps.

EUR/USD : les marchés attendent la prochaine évolution de la divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE

La situation actuelle de cette paire de devises majeure reflète le choc entre trois scénarios différents :

Fed – les marchés tentent de déterminer le calendrier d’éventuelles baisses de taux d’intérêt,

– les marchés tentent de déterminer le calendrier d’éventuelles baisses de taux d’intérêt, BCE – les investisseurs anticipent la possibilité d’un nouveau resserrement monétaire,

– les investisseurs anticipent la possibilité d’un nouveau resserrement monétaire, les tensions au Moyen-Orient et les cours du pétrole – un facteur qui accroît l’incertitude sur l’inflation et la volatilité des marchés.

Dans ce contexte, l’EURUSD reste très vulnérable aux fluctuations brutales, car chaque nouvel événement peut rapidement modifier les anticipations concernant l’écart de politique monétaire entre les deux banques centrales.

Les rendements obligataires américains resteront un canal de transmission clé. Une hausse des rendements pourrait soutenir le dollar en incitant le marché à anticiper des coûts de financement plus élevés, tandis qu’une baisse des rendements pourrait accroître la pression sur la devise américaine.

Points clés

Le compte-rendu du FOMC publié aujourd’hui pourrait devenir l’événement le plus important pour le marché du dollar.

La Fed se trouve désormais à un stade où les investisseurs n’analysent plus la possibilité de nouvelles hausses de taux, mais le calendrier d’éventuelles baisses de taux.

Kevin Warsh doit trouver un équilibre entre les anticipations du marché en faveur d’un assouplissement de la politique monétaire et la nécessité de préserver la crédibilité dans la lutte contre l’inflation.

La BCE reste un soutien important pour l’euro en raison des anticipations d’une nouvelle hausse des taux cette année.

L’escalade des tensions au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole pourraient à nouveau accroître les pressions inflationnistes.

La paire EUR/USD reste donc à un stade où le prochain mouvement majeur pourrait être déterminé par une question clé : la politique de la Fed va-t-elle changer en premier, ou la BCE sera-t-elle contrainte de poursuivre plus longtemps sa lutte contre l’inflation ?