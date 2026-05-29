Graphique du jour : l'EURUSD attend l'IPC allemand en réaction à un éventuel changement de politique de la BCE

Si la BCE décidait finalement de relever ses taux, l’euro pourrait en bénéficier à court terme, même si la banque centrale risquerait d’affaiblir davantage l’activité économique en échange de nouveaux progrès dans la lutte contre l’inflation. D'un autre côté, une décision de laisser les taux inchangés, alors que les marchés sont presque entièrement convaincus d'une hausse, pourrait peser sur l'euro et exercer une pression sur l'EURUSD, qui évolue actuellement au sein d'une formation technique intéressante.

Aujourd’hui, les marchés recevront les données préliminaires sur l’inflation provenant des principaux Länder allemands, suivies de la publication des chiffres nationaux plus tard dans la journée (14 h 00 CET). Dans un climat où les anticipations d’un nouveau relèvement des taux par la Banque centrale européenne (BCE) vont croissant, l’attention des investisseurs se tourne naturellement vers la paire EUR/USD.

Analyse technique (période D1)

Sur le graphique journalier, l'EURUSD reste pris au piège dans un triangle symétrique à moyen terme, une figure de consolidation qui se dessine depuis mars. La paire s'échange désormais tout près du sommet de la formation, ce qui laisse entrevoir qu'une cassure et un mouvement directionnel plus marqué pourraient être imminents.

Le cours oscille actuellement autour de la MME à 50 jours (1,1695) et de la MME à 200 jours (1,1670). Les deux moyennes mobiles évoluent très près l'une de l'autre, confirmant l'absence de tendance claire et soulignant la transition du marché vers un environnement équilibré et sans tendance. L'EURUSD reste légèrement en dessous de la MME à 50 jours mais au-dessus de la MME à 200 jours, conservant ainsi une configuration technique globalement neutre.

La limite supérieure du triangle se situe actuellement autour de 1,1680–1,1700, tandis qu'un support clé se trouve près de 1,1630–1,1650. Le marché a respecté ces deux limites à plusieurs reprises, les plus hauts d'avril et de mai s'étant heurtés à plusieurs reprises à la résistance et les plus bas de mars et de mai ayant établi une ligne de support ascendante.

D'un point de vue technique, les cassures de triangles symétriques conduisent souvent à des mouvements directionnels marqués, en particulier lorsqu'elles se produisent près du sommet de la figure.

MACD et RSI

Le MACD reste sous la ligne zéro, bien que l'histogramme affiche clairement une diminution de ses valeurs négatives. Cela suggère :

Un affaiblissement de la dynamique baissière,

L'émergence potentielle d'un signal haussier si la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal.

Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un signal d'achat définitif, la pression à la vente semble s'affaiblir.

Parallèlement, le RSI oscille autour de 48, soit presque exactement en territoire neutre. Cela laisse la porte ouverte à une cassure à la hausse comme à un mouvement à la baisse, sans indiquer de conditions de surachat ou de survente.

Niveaux clés à surveiller

Support :

1,1640–1,1650 (limite inférieure du triangle)

1,1600

1,1540

Résistance :

1,1680–1,1700 (limite supérieure du triangle)

1,1760

1,1820–1,1850

Scénario haussier

Une cassure au-dessus de 1,1700, accompagnée d'une clôture journalière au-dessus de la limite supérieure du triangle, constituerait le premier signal majeur d'un regain de dynamique haussière. Dans un tel scénario, l'EURUSD pourrait initialement viser la zone de 1,1760 avant de retester potentiellement les plus hauts d'avril, proches de 1,1820–1,1850.

Scénario baissier

Si la paire ne parvient pas à surmonter la résistance et passe au contraire sous le support autour de 1,1640, le risque d’un mouvement vers 1,1600 puis vers 1,1540 augmenterait considérablement. Une telle cassure serait également confirmée par le MACD restant sous la ligne zéro.

Conclusion

D'un point de vue technique, l'EURUSD se trouve actuellement à un point d'équilibre. L'élément le plus important sur le graphique reste le triangle symétrique qui se resserre, ce qui laisse présager une cassure imminente. Tant que la paire reste coincée entre 1,1640 et 1,1700, ni les haussiers ni les baissiers ne disposent d'un avantage clair.

Cependant, l'affaiblissement progressif de la dynamique baissière sur le MACD augmente légèrement la probabilité d'une tentative de cassure à la hausse au cours des prochaines séances.

Source: xStation5