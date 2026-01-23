Graphique du jour : l'EURUSD sous pression après la publication des données PMI ! 📉

La paire EUR/USD s'échange actuellement autour de 1,17337. Les marchés ont affiché une volatilité modérée en réaction à la publication des indices PMI de la zone euro et en anticipation des données, qui avaient précédemment servi de référence aux investisseurs. La paire s'est retirée de ses plus hauts locaux, les impulsions données par les indices PMI n'ayant pas été suffisamment fortes pour soutenir la dynamique haussière. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'EUR/USD aujourd'hui ? Résultats PMI flash de la zone euro Le facteur le plus important influençant l'EUR/USD aujourd'hui est les données PMI des principaux pays européens et de la zone euro dans son ensemble. En Allemagne, les indices manufacturier et des services ont tous deux dépassé les prévisions, soutenant initialement l'euro. En France, le secteur des services a affiché des résultats plus faibles, limitant le sentiment positif. Dans l'ensemble de la zone euro, les indices PMI ont confirmé une expansion modérée, bien que le rythme de croissance des services ait ralenti par rapport aux publications précédentes. Ces résultats mitigés n'ont pas fourni de signal fondamental clair pour l'euro, laissant l'EUR/USD se consolider autour des niveaux actuels. Sentiment du marché et risques géopolitiques Un autre facteur affectant la paire est le sentiment à l'égard du dollar, influencé par les développements mondiaux et géopolitiques. Ces derniers jours, l'indice du dollar américain (DXY) a affiché une relative faiblesse, en partie due aux tensions entre les États-Unis et l'UE et aux changements de ton dans les communications politiques, qui ont temporairement limité la force du dollar. Ces circonstances ont favorisé un rebond de l'EUR/USD à partir de niveaux plus bas ; toutefois, l'absence d'impulsion macroéconomique forte a fait que les gains sont restés modérés et limités. Points clés Les données PMI indiquent une croissance modérée dans la zone euro. Le marché EUR/USD reste sous l'influence d'un mélange de signaux positifs et négatifs. La paire pourrait continuer à s'échanger dans sa fourchette actuelle ou tenter un léger rebond à la hausse si le PMI allemand continue à fournir un soutien solide à l'euro.

