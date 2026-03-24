Graphique du jour : L'incertitude influence les cours du Brent (24.03.2026)

Points clés Tension géopolitique : le pétrole reste volatil, les marchés évaluant l’ultimatum de 5 jours de Trump face aux frappes israéliennes en cours et aux représailles iraniennes.

Support clé : Le Brent s'est maintenu au-dessus du seuil des 95 dollars , préservant ainsi la tendance haussière de 2026 malgré des fluctuations récentes de 10 %.

Signal de marché : bien que la backwardation indique une offre tendue, une baisse de 1-2 dollars des spreads calendaires signalerait un retournement de tendance.

Que se passe-t-il avec le pétrole ? Le Brent a réduit ses pertes lors de la séance d’hier, malgré un mouvement initial d’environ -10 %, un événement exceptionnellement rare sur ce marché. La forte baisse des prix a fait suite aux déclarations de Donald Trump suggérant que des négociations avec l’Iran étaient en cours et qu’un accord était attendu prochainement. Trump a annulé la frappe prévue contre les infrastructures énergétiques, accordant à l’Iran un délai de cinq jours pour finaliser les discussions. Bien que Téhéran ait officiellement nié que des négociations soient en cours, la dynamique actuelle commence à ressembler à celle des négociations commerciales menées l'année dernière avec la Chine. Des négociations de paix sont-elles réellement en cours ? Alors que Donald Trump a suspendu les frappes américaines contre des installations énergétiques stratégiques, les frappes aériennes menées par Israël se sont poursuivies pendant la nuit, visant principalement des infrastructures gazières. L'Iran a riposté par des attaques visant Israël ainsi que d’autres États de la région, notamment Bahreïn et les Émirats arabes unis. Selon le Wall Street Journal, les pays du golfe Persique envisagent de s'impliquer davantage dans le conflit. L'Arabie saoudite a autorisé les États-Unis à utiliser ses bases aériennes pour mener des opérations et envisage actuellement de déployer directement ses propres forces armées. Dans le même temps, les Émirats arabes unis concentrent leurs efforts sur le démantèlement des fondements financiers et économiques de l'Iran. Malgré le rejet officiel par l’Iran du récit de négociations, des informations médiatiques suggèrent que des discussions sont menées via des « canaux officieux », le Pakistan proposant de jouer un rôle de médiateur. Il y a un risque que Donald Trump se montre trop optimiste quant aux signaux de désescalade, lesquels pourraient ne provenir que d’une seule faction iranienne, tandis que les éléments les plus radicaux du régime restent opposés à la paix. Cette situation rappelle les événements de 2025, lorsque Trump avait annoncé une avancée décisive avec la Chine après que les deux parties eurent relevé leurs droits de douane à plus de 100 %. Malgré les démentis initiaux de Pékin, un accord prévoyant une réduction des droits de douane à 30 % a été signé deux semaines plus tard. À l'heure actuelle, l'Iran exige la levée complète des sanctions, des réparations financières et le retrait des États-Unis de la région, tandis que Washington insiste sur la suspension totale du programme nucléaire iranien. Signal de marché Le Brent s’échange actuellement autour de 100 USD le baril sur le contrat de mai, tandis que le contrat d’avril reste nettement au-dessus de ce niveau. Après l’arrêt de la vague de ventes observé hier, les gains d’aujourd’hui demeurent limités. Compte tenu du délai de cinq jours fixé par les États-Unis, la volatilité pourrait temporairement s’atténuer, même s'il convient de noter qu'Israël n'a pas suspendu ses opérations militaires contre l'Iran. Sur le plan technique, le seuil de soutien clé à 95 dollars le baril reste intact, ce qui correspond au retracement de Fibonacci de 38,2 %. Ce niveau a déjà servi de zone de réactions significatives des prix. Pour l’instant, la ligne de tendance haussière, tracée à partir des plus bas enregistrés fin février et le 10 janvier, n'a pas encore été franchie. La courbe à terme reste en backwardation marquée, et les spreads calendaires demeurent élevés jusqu’à la fin de l’année (bien qu’inférieurs aux niveaux extrêmes observés en 2022). Une réduction des spreads calendaires d'environ 1-2 dollars indiquerait un véritable pic et laisserait entrevoir la possibilité d'une baisse plus marquée dans les semaines à venir. Il convient de noter que les prix à terme pour le début de l'année 2027 se maintiennent au-dessus de 80 dollars le baril, soit un niveau nettement supérieur à celui observé avant le début du conflit. Source: Bloomberg Finance LP

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