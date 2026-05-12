🟡Graphique du jour : L'or recule à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation (12.05.2026)

Points clés L'or passe sous la barre des 4 700 dollars l'once

La publication de l'IPC américain constitue le rapport macroéconomique clé pour l'or et le dollar

Les données récentes du World Gold Council pour le premier trimestre 2026 ont été favorables à l'or, mais avec quelques bémols

Le cours de l'or recule d'environ 0,5 % lors de la séance de mardi, après plusieurs jours de stagnation et une incapacité à franchir de manière décisive le seuil des 4 700 dollars l'once. Il convient de noter que le cours reste en dessous de la moyenne mobile sur 100 périodes et de la ligne de tendance baissière. Nous observons aujourd'hui un dollar légèrement plus fort, porté non seulement par les anticipations d'une hausse de l'inflation, mais aussi par l'impasse géopolitique au Moyen-Orient. Selon certaines informations, Trump envisagerait une reprise des hostilités en Iran suite au rejet du dernier plan de paix. L'inflation IPC devrait aujourd'hui s'élever à 3,7 % en glissement annuel, tandis que l'inflation sous-jacente devrait atteindre 2,7 % en glissement annuel. Si l'inflation s'avère « tenace », la pression sur la banque centrale s'intensifiera, ce qui pourrait peser sur les métaux précieux à court terme. D'un autre côté, il convient de noter que l'argent a franchi hier sa zone de résistance, accompagné d'un rebond significatif des cours du cuivre. Les perspectives fondamentales pour l'or restent solides : la demande est tirée par les achats des banques centrales et par les investisseurs particuliers qui achètent de l'or physique. Cependant, la demande d'ETF a connu une baisse significative au premier trimestre, et nous n'avons pas encore observé de reprise significative, même si Wall Street atteint des sommets historiques. L'or a besoin d'une nette amélioration de la situation au Moyen-Orient et de la certitude que l'inflation n'est que transitoire et ne déclenchera pas une nouvelle vague de hausses des taux d'intérêt. Chiffres clés : Rapport du World Gold Council Demande totale (marché de gré à gré compris) : La demande totale d'or a augmenté de 2% en glissement annuel pour atteindre 1 230 tonnes. En revanche, hors marché de gré à gré, on observe une baisse de 9% en glissement annuel et de 10% en glissement trimestriel.

La demande totale d'or a augmenté de 2% en glissement annuel pour atteindre 1 230 tonnes. En revanche, hors marché de gré à gré, on observe une baisse de 9% en glissement annuel et de 10% en glissement trimestriel. Achats records des banques centrales : Les banques centrales ont acheté 243 tonnes d'or.

Les banques centrales ont acheté 243 tonnes d'or. Consommation de bijoux : La demande de bijoux a fortement chuté de près d'un quart tant en glissement annuel qu'en glissement trimestriel, tombant à 335 tonnes.

La demande de bijoux a fortement chuté de près d'un quart tant en glissement annuel qu'en glissement trimestriel, tombant à 335 tonnes. Offre d'or : L'offre totale a légèrement augmenté en glissement annuel, atteignant 1 230 tonnes ; toutefois, cela représente une baisse significative par rapport aux deux trimestres précédents, ce qui pourrait suggérer un déficit potentiel persistant.

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