Graphique du jour : l'OR touche la moyenne mobile à 200 jours alors que la vague de ventes s'intensifie 🟡 📉 (28.05.2026)

La chute du cours de l'or se poursuit (GOLD : -1,5 %), ramenant les contrats à terme sur ce métal précieux à leur moyenne mobile exponentielle sur 200 jours pour la première fois depuis mars. Ce nouveau test technique crucial s'explique par la conjonction d'un dollar américain, valeur refuge, en forte hausse, et de la pression croissante exercée par une politique monétaire américaine unifiée et restrictive. L'or se stabilise actuellement autour de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, tandis que le RSI oscille à quelques points seulement au-dessus du seuil de survente (>30). Il convient de noter que cette récente vague de volatilité géopolitique s'est accompagnée de volumes de transactions inférieurs à ceux enregistrés au cours des derniers trimestres. Source : xStation5 Les facteurs qui influencent l'or aujourd'hui : Escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran : Les États-Unis ont abattu quatre drones iraniens et détruit une station de contrôle au sol près du détroit d'Ormuz, provoquant une riposte iranienne contre une base aérienne américaine au Koweït. Alors que les pourparlers de paix sont au point mort, le président Trump a rejeté une proposition de l'Iran et d'Oman visant à rétablir et à gérer conjointement le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, menaçant de « finir le travail » si Téhéran ne se pliait pas à ses exigences.

Les États-Unis ont abattu quatre drones iraniens et détruit une station de contrôle au sol près du détroit d'Ormuz, provoquant une riposte iranienne contre une base aérienne américaine au Koweït. Alors que les pourparlers de paix sont au point mort, le président Trump a rejeté une proposition de l'Iran et d'Oman visant à rétablir et à gérer conjointement le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, menaçant de « finir le travail » si Téhéran ne se pliait pas à ses exigences. La trêve au Liban au bord de l'effondrement : Dans le même temps, Israël a considérablement intensifié sa campagne contre le Hezbollah dans le sud du Liban, frappant 550 cibles cette semaine et déclarant une nouvelle zone de combat. Ces combats intenses poussent le fragile cessez-le-feu d'avril au bord de l'effondrement et ont provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes.

Dans le même temps, Israël a considérablement intensifié sa campagne contre le Hezbollah dans le sud du Liban, frappant 550 cibles cette semaine et déclarant une nouvelle zone de combat. Ces combats intenses poussent le fragile cessez-le-feu d'avril au bord de l'effondrement et ont provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes. Le dollar bondit face à l'impasse : La recrudescence des tensions au Moyen-Orient, alimentée par les échanges d'hostilités dans la région, a mis un terme brutal à la récente vague d'optimisme autour d'un accord de paix. Cette impasse géopolitique qui s'aggrave a ravivé une forte demande de valeurs refuges, propulsant agressivement le dollar américain vers des niveaux clés observés pour la dernière fois au plus fort du conflit, à la mi-mars.

La recrudescence des tensions au Moyen-Orient, alimentée par les échanges d'hostilités dans la région, a mis un terme brutal à la récente vague d'optimisme autour d'un accord de paix. Cette impasse géopolitique qui s'aggrave a ravivé une forte demande de valeurs refuges, propulsant agressivement le dollar américain vers des niveaux clés observés pour la dernière fois au plus fort du conflit, à la mi-mars. La position belliciste de la Fed diminue l'attrait de l'or : La rhétorique agressive des responsables de la Réserve fédérale a fortement entamé l'attrait des métaux précieux non productifs. La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, s'est déclarée prête à reprendre les hausses de taux d'intérêt si une inflation tenace l'y contraignait, tandis que Neel Kashkari a souligné qu'un marché du travail solide offrait une marge de manœuvre suffisante pour un resserrement monétaire plus marqué. Ce front uni a orienté les capitaux vers un dollar américain en hausse, augmentant considérablement le coût d'opportunité de détenir de l'or par rapport à des actifs productifs.

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