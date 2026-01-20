Techniquement, le US100 casse une figure de consolidation , ouvrant la voie à un repli plus marqué.

🌍 Marchés mondiaux : retour brutal de l’aversion au risque Les tensions USA–Europe dominent le sentiment Le sentiment sur les marchés actions mondiaux est clairement orienté à la baisse aujourd’hui. Les investisseurs réévaluent le risque lié à une dégradation rapide des relations commerciales entre les États-Unis et l’Europe. Dans ce contexte, les futures sur le Nasdaq 100 (US100) reculent de près de 0.7%, signalant une poursuite de la pression vendeuse sur les valeurs technologiques. Le scénario central désormais intégré par le marché prévoit une hausse de 10% des droits de douane sur les produits européens dès le 1er février, avec un risque d’escalade à 25% au 1er juin si l’Europe continue de bloquer le projet américain concernant le Groenland. Cette perspective accroît l’incertitude et pèse sur les actifs risqués. La tech américaine dans le viseur Le durcissement des négociations transatlantiques ne se limite pas aux échanges de biens. Il ravive également le risque de sanctions fiscales ou réglementaires visant les grandes entreprises technologiques américaines opérant en Europe. Dans un secteur déjà sensible aux valorisations élevées et à la volatilité macroéconomique, cette menace supplémentaire renforce la prudence des investisseurs. 🎬 Netflix : un catalyseur clé après la clôture Des attentes sous pression Après la séance américaine, Netflix (NFLX.US) doit publier ses résultats. Le timing est délicat : le titre a déjà lourdement corrigé, avec une baisse proche de 30% par rapport à ses plus hauts annuels et un recul de plus de 6% depuis le début de l’année. Dans un marché fragilisé, une déception sur les résultats ou les perspectives pourrait déclencher une nouvelle vague de ventes, non seulement sur Netflix, mais plus largement sur le compartiment technologique. Autre facteur d’incertitude : la Cour suprême Plus tard dans la journée, l’attention des investisseurs pourrait également se tourner vers une décision potentielle de la Cour suprême américaine concernant les droits de douane. Toute décision allant dans le sens d’un durcissement juridique renforcerait la perception d’un conflit commercial durable, accentuant la pression sur les indices. 📊 Analyse technique du Nasdaq 100 (US100 – D1) Cassure baissière confirmée D’un point de vue technique, le Nasdaq 100 en données journalières (D1) envoie des signaux clairement négatifs. L’indice a cassé par le bas une figure de type rectangle / triangle, signalant la fin d’une phase de consolidation et le début d’un nouveau mouvement directionnel. Source: xStation5 Objectif technique vers 23 350 points Si le mouvement actuel reproduit l’impulsion baissière précédente (scénario de continuation), un repli vers la zone des 23 350 points devient crédible. Ce niveau correspond à une zone de réactions de prix marquées observées fin juillet et début août 2025, ce qui en fait un support technique naturel. L’indice évolue désormais nettement sous la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), renforçant le biais négatif. Les indicateurs de momentum confirment cette lecture : le MACD reste orienté à la baisse,

le RSI indique que la pression vendeuse conserve le contrôle. ⚠️ Contexte de marché : prudence maximale Une accumulation de risques La configuration actuelle combine plusieurs facteurs défavorables : tensions commerciales croissantes,

incertitudes politiques et juridiques,

résultats d’entreprises à haut risque de surprise négative,

et une structure technique fragilisée sur les indices technologiques. Cette accumulation crée un environnement propice à des mouvements rapides et amples, notamment en cas de nouvelles négatives. La volatilité comme variable centrale À court terme, la volatilité devrait rester élevée, en particulier autour des publications de résultats et des annonces politiques. Les investisseurs semblent de plus en plus enclins à réduire leur exposition au risque, en attendant une meilleure visibilité sur l’issue du conflit commercial. ❓ FAQ Pourquoi le Nasdaq sous-performe-t-il aujourd’hui ?

En raison des tensions commerciales USA–Europe et de la pression accrue sur le secteur technologique. Les droits de douane sont-ils déjà actés ?

Non, mais le marché anticipe une forte probabilité d’application dès février. Netflix peut-il influencer le marché ?

Oui, une déception pourrait accentuer la baisse sur l’ensemble de la tech. Le niveau des 23 350 points est-il clé ?

Oui, il s’agit d’un support technique majeur issu de précédentes zones de congestion. La tendance est-elle désormais baissière ?

À court terme, les signaux techniques et fondamentaux penchent clairement en faveur d’un biais baissier.

