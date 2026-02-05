Graphique du jour : le BITCOIN en baisse de 40 % par rapport à son récent sommet 🚨. Les fondamentaux en déclin risquent d'entraîner une spirale baissière.📉

Le Bitcoin accentue ses pertes dans un contexte de vente massive sans précédent des cryptomonnaies, passant sous le seuil critique des 70 000 dollars à un moment crucial (actuellement en baisse d'environ 2,4 % à 70 800 dollars). Cette forte chute est alimentée par plusieurs facteurs, notamment l'épuisement du « commerce de l'IA », le revirement « hawkish » signalé par la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed et l'effondrement du « filet de sécurité institutionnel » dans un contexte d'accélération des sorties de fonds des ETF.

Le BITCOIN est dans une phase baissière marquée, ayant perdu environ 42 % depuis son pic d'octobre. Le prix a franchi des niveaux de support clés et s'échange actuellement autour de 71 150 dollars, oscillant près de la barrière psychologique des 70 000 dollars. Le MACD affiche une tendance très baissière, avec un histogramme bien en dessous de la ligne zéro. Un mouvement soutenu sous les 70 000 dollars pourrait ouvrir la voie à un test du niveau des 68 000 dollars (zone jaune) ou même du support à long terme à 54 000 dollars. Source : xStation5

La fin du « commerce de l'IA » freine l'appétit pour le risque

Les cryptomonnaies sont principalement pénalisées par une baisse mondiale de l'appétit pour le risque déclenchée par une forte correction des valeurs technologiques. Les inquiétudes concernant les dépenses d'investissement de Microsoft, les prévisions décevantes d'AMD et la perte de 285 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street après le lancement par Anthropic du modèle linguistique Claude AI ont servi de catalyseurs à la crise qui touche depuis plusieurs années le commerce de l'IA. Les investisseurs se sont clairement lassés de la tendance « tout acheter » et ont décidé de réorienter leurs capitaux vers des valeurs plus sûres dans la course à l'IA. La panique qui en a résulté concernant les valorisations actuelles a effectivement accentué la baisse des cryptomonnaies enregistrée par le Bitcoin depuis octobre 2025.

Source: Bloomberg Finance LP

La nomination de Warsh annonce une discipline

Outre le sentiment général, l'un des principaux facteurs fondamentaux de la tendance baissière est la nomination de Kevin Warsh au poste de nouveau président de la Réserve fédérale. Bien que Warsh ait exprimé des opinions favorables aux cryptomonnaies, reconnaissant la place du Bitcoin dans de nombreux portefeuilles, le marché s'est concentré sur sa position générale en faveur de la « discipline monétaire » et sur ses critiques à l'égard du bilan important de la Fed. Avec la baisse continue de la liquidité et la hausse des taux réels (Warsh étant perçu comme un « hawkish »), le Bitcoin pourrait devenir de moins en moins attractif par rapport au dollar américain ou aux bons du Trésor. D'autre part, il convient de noter le changement significatif de discours de Warsh concernant les taux, en particulier ses commentaires selon lesquels une baisse de l'inflation pourrait se produire dans un environnement de taux bas si elle s'accompagnait d'une croissance appropriée de la productivité.

La Fed a réduit de manière constante son bilan (total des actifs détenus) entre 2023 et 2025, mettant fin au resserrement quantitatif (QT) à la fin de l'année dernière. Cependant, Kevin Warsh pourrait plaider en faveur de nouvelles réductions du bilan, ce qui pourrait restreindre la liquidité. Source : Fed St. Louis

Les fondements institutionnels s'effritent

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que le gouvernement fédéral n'avait pas le pouvoir d'acheter ou de renflouer les cryptomonnaies, signalant ainsi l'absence de « filet de sécurité » systémique pour les actifs numériques. Ses remarques ont tempéré les attentes en matière de soutien politique, renforcé les limites réglementaires et accru la perception du risque lié aux cryptomonnaies. Les investisseurs ont donc été contraints de réévaluer la place des jetons dans le système financier et de revoir leurs attentes concernant l'institutionnalisation potentielle du Bitcoin.

De plus, la tendance haussière des ETF s'estompe, les fonds d'investissement en bitcoins n'enregistrant que des sorties depuis un certain temps. Un élément clé est le prix moyen auquel les fonds ont acquis la cryptomonnaie, qui est dans de nombreux cas supérieur à la valorisation actuelle. Cela crée un risque réel de liquidations forcées, car les gestionnaires de risques, tenus de rendre compte selon la méthode de la valorisation au prix du marché, peuvent ordonner des ventes afin de réduire les pertes. Un tel mécanisme alimenterait une spirale baissière auto-réalisatrice, ébranlant la confiance qui prévaut actuellement dans le bitcoin en tant que base stable pour les trésoreries d'entreprise.

Source: XTB Research