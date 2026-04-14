Graphique du jour : le Bitcoin grimpe jusqu'à 75 000 dollars alors que le dollar américain s'affaiblit 📈(14.04.2026)

Le retour du Bitcoin au-dessus des 74 000 dollars ressemble à un véritable rebond de soulagement, mais les investisseurs ne devraient pas le considérer comme une cassure confirmée. Nous assistons à un regain général d'appétit pour le risque, favorisé par un apaisement des tensions géopolitiques autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Ce changement a suffi à ramener les capitaux vers les cryptomonnaies, les actions et d'autres actifs à bêta élevé. Toutefois, ce marché reste très sensible à l'actualité, de sorte que ce rebond semble prometteur, mais pas encore totalement assuré. Structure du marché : un rebond généralisé, pas seulement pour le Bitcoin Le Bitcoin a bondi de 1,7 % aujourd’hui pour atteindre 74 500 $ , après avoir chuté près de 70 600 $ , affichant ainsi un rebond assez marqué.

, après avoir chuté près de , affichant ainsi un rebond assez marqué. Cette hausse ne concerne pas uniquement les cryptomonnaies ; les actions américaines et les actifs risqués ont également rebondi, renforçant ainsi le caractère macroéconomique de cette reprise.

les actions américaines et les actifs risqués ont également rebondi, renforçant ainsi le caractère macroéconomique de cette reprise. L'Ethereum a mené la hausse (+7,9 % à 2 365 $) , suivi par le XRP (+3,2 %), Solana (+4,9 %) et le GMCI 30 (+4,9 %) , ce qui témoigne d'un appétit pour le risque généralisé.

, suivi par , ce qui témoigne d'un appétit pour le risque généralisé. Les actions du secteur des cryptomonnaies ont confirmé cette tendance avec les titres de Circle (+12 %), Bullish (+7,5 %) et Coinbase (+3,9 %). Facteurs macroéconomiques : la géopolitique et le pétrole allègent la pression Le principal catalyseur a été une réduction partielle des risques géopolitiques , suite à des signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

, suite à des signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Les marchés ont réagi à l'idée qu'une réouverture du détroit d'Ormuz pourrait encore être envisageable.

pourrait encore être envisageable. Cela revêt une importance particulière car Ormuz a une incidence sur le pétrole, les anticipations d'inflation et le sentiment de risque mondial .

. Le prix du pétrole a baissé, ce qui a allégé la pression macroéconomique et soutenu les actifs risqués. Ce qui importe désormais : les flux, les niveaux et les risques Les entrées de capitaux dans les ETF et l'accumulation par les gros investisseurs restent essentielles pour stabiliser le marché et soutenir le rebond.

restent essentielles pour stabiliser le marché et soutenir le rebond. Le niveau de 70 000 $ constitue un support clé , déterminant si la structure reste intacte.

, déterminant si la structure reste intacte. La zone de 72 000 $ à 75 000 $ représente la résistance clé : un maintien au-dessus de ce niveau renforcerait le scénario haussier.

: un maintien au-dessus de ce niveau renforcerait le scénario haussier. Facteurs haussiers : amélioration du climat macroéconomique, baisse du prix du pétrole, flux importants et dynamique inter-actifs.

Risques baissiers : absence de résolution géopolitique définitive et forte sensibilité aux nouvelles actualités.

et forte sensibilité aux nouvelles actualités. Les investisseurs devraient surveiller de près la dominance du Bitcoin , les signaux de la Fed, les données macroéconomiques et les marchés de l'énergie pour confirmer ou infirmer cette tendance.

, les signaux de la Fed, les données macroéconomiques et les marchés de l'énergie pour confirmer ou infirmer cette tendance. La dynamique est de retour et le rebond est généralisé, mais tant que le contexte macroéconomique ne se stabilise pas, ce marché reste fragile et dépendant des événements, plutôt que de suivre une tendance claire et continue. Bitcoin (D1) En observant le graphique du Bitcoin, on constate une structure géométrique de type 1:1, ce qui signifie que le niveau de 75 000 à 76 000 dollars pourrait s'avérer crucial pour un rebond, tandis qu'une chute en dessous de ce niveau pourrait entraîner une nouvelle liquidation des positions longues et une vague de ventes, voire une chute sous la barre des 60 000 dollars. Source: xStation5

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