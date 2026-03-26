Graphique du jour : Le VIX bondit de 2,5 % dans un contexte d'incertitude croissante sur les marchés boursiers (26.03.2026)

Les contrats à terme sur l'indice VIX du CBOE progressent aujourd'hui de près de 2,5 % dans un contexte de nouvelles baisses à Wall Street et de hausse du prix du pétrole (OIL), qui a de nouveau franchi la barre des 100 dollars le baril. La volatilité intrajournalière des marchés a rarement été aussi élevée au cours des derniers trimestres. L'incertitude des investisseurs reste exceptionnellement forte. La volatilité intrajournalière des contrats à terme sur le VIX a atteint son plus haut niveau depuis six mois. Cet indicateur mesure les fluctuations de prix au cours d'une même journée de négociation, sur des intervalles de 15 minutes. Le niveau actuel est environ quatre fois supérieur à la moyenne, ce qui correspond généralement à des périodes de panique intense sur les marchés.

La volatilité implicite du S&P 500, qui reflète la variation quotidienne attendue de l'indice, a atteint environ 1,77 %, son plus haut niveau depuis avril 2025. Au cours des trois derniers mois, seules deux séances ont enregistré des variations supérieures à 1,75 %. Cela suggère que les marchés des contrats à terme et des options anticipent une volatilité nettement plus élevée que celle que connaît réellement le S&P 500. VIX (D1) L’indice de volatilité VIX reprend son mouvement haussier et a de nouveau réagi sur un support situé près de la borne inférieure de la ligne de tendance ascendante. Un passage au-dessus de 26 pourrait accroître la probabilité d’une hausse vers 28, qui correspond à la borne supérieure du canal haussier dont le VIX est déjà sorti la semaine dernière. Si la dynamique haussière se renforce à nouveau, le mouvement pourrait être plus marqué et s’étendre au-delà du niveau des 30. Source: xStation5 Si l'on examine l'évolution de l'indice VIX au comptant, on constate que des pics de volatilité similaires observés par le passé ont souvent coïncidé avec des opportunités d'achat sur le S&P 500 à un horizon de trois mois. Les exceptions à cette règle sont notamment février 2020 et décembre 2021. Source: SubuTrade.

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