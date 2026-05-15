Graphique du jour : le yen est-il prêt pour un nouveau rebond ?

La paire USD/JPY ressemble aujourd’hui à un combat entre deux boxeurs, dont l’un tente désespérément de ne pas se faire acculer dans un coin, mais qui est à court de forces et d’idées, tandis que les coups successifs portés par la macroéconomie et la géopolitique ne font qu’aggraver sa situation.

Dans cet échange, il apparaît de plus en plus clairement qu’il ne s’agit plus d’un combat pour la suprématie, mais d’une lutte pour la survie, au rythme imposé par un adversaire plus fort, qui prend progressivement le contrôle du tempo et de l’espace sur le marché.

Source: xStation5

Géopolitique et énergie

Les tensions autour du détroit d’Ormuz constituent toujours le contexte principal des évolutions actuelles. L’escalade des risques géopolitiques fait grimper les prix du pétrole et, plus largement, de toutes les matières premières énergétiques, ce qui affecte directement les économies importatrices.

Le Japon se trouve dans une situation particulièrement difficile, car il reste fortement dépendant des ressources énergétiques importées. La hausse des coûts énergétiques se répercute immédiatement sur les pressions inflationnistes tout au long de la chaîne de production, aggravant ainsi les tensions économiques.

Inflation et surprise dans les données

Les derniers chiffres de l'inflation à la production ont montré une nette accélération. L'IPP a atteint 4,9 % en glissement annuel, contre 2,6 % précédemment, dépassant largement les attentes du marché. Il ne s'agit pas seulement d'un écart statistique, mais d'un signal indiquant que les pressions sur les coûts au Japon s'intensifient plus rapidement que prévu.

Il est important de noter que l'inflation est en grande partie importée, ce qui signifie que sa source se situe en dehors de la politique nationale et qu'elle est étroitement liée à la conjoncture mondiale.

La Banque du Japon sous pression

La hausse de l'inflation commence à redéfinir en profondeur le discours autour de la Banque du Japon. Le marché anticipe de plus en plus la possibilité d'une hausse des taux dès le mois de juin, tandis que certains économistes suggèrent qu'il ne s'agirait pas d'une mesure ponctuelle, mais du début d'un cycle de normalisation plus large.

Cela démontre un changement significatif par rapport aux années de politique monétaire ultra-accommodante qui ont caractérisé les marchés japonais pendant des décennies. Les pressions inflationnistes placent la Banque du Japon dans une situation où l'inaction pourrait de plus en plus être perçue comme une erreur de politique monétaire.

Écart de taux d'intérêt et vigueur du dollar

Malgré des anticipations croissantes d'un resserrement monétaire au Japon, le yen reste structurellement faible. Le principal facteur est l'énorme écart de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis. La Réserve fédérale américaine continue de maintenir un environnement de taux d'intérêt relativement élevés, soutenant le dollar et rendant les stratégies de carry trade attractives.

Concrètement, cela signifie que les capitaux ont toujours une forte incitation à rester positionnés contre le yen, limitant ainsi sa capacité à opérer une reprise durable malgré l'évolution des anticipations concernant la Banque du Japon.

Risque d'intervention et réaction du marché

Un autre facteur en jeu est la spéculation autour d'une éventuelle intervention sur le marché des changes de la part des autorités japonaises. De telles mesures peuvent entraîner un raffermissement brutal, mais généralement de courte durée, du yen.

Cependant, le marché reste sceptique quant à leur efficacité à long terme en l'absence d'un changement correspondant de la politique monétaire. En conséquence, les interventions ont tendance à constituer davantage des perturbations temporaires de la tendance plutôt que de véritables renversements.

Panorama du marché

En conséquence, la paire USD/JPY se trouve actuellement à la croisée de trois forces. D'un côté, l'écart de taux d'intérêt continue de soutenir le dollar. De l'autre, les anticipations croissantes d'une Banque du Japon plus restrictive soutiennent le yen. La géopolitique vient compléter le tableau : à travers les prix de l'énergie, elle alimente l'inflation et oblige à une réévaluation constante des scénarios.

À court terme, le scénario le plus probable reste celui d'une volatilité élevée, le marché réagissant principalement aux données sur l'inflation et aux communications de la Banque du Japon tout en cherchant un équilibre entre ces trois forces concurrentes.