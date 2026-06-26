Graphique du jour : les contrats à terme sur le Nikkei sous la moyenne mobile exponentielle à 10 jours (EMA10) dans un climat de scepticisme croissant vis-à-vis de l'IA (26.06.2026)

La Bourse de Tokyo a clôturé en forte baisse vendredi, sous l'effet d'importantes prises de bénéfices dans les secteurs de la technologie et des communications. Les contrats à terme sur le Nikkei 225 (JP225) reculent actuellement de 1,7 %, passant sous la moyenne mobile exponentielle à 10 jours, alors que l'optimisme autour de l'IA s'essouffle. Après avoir atteint un pic proche de ses plus hauts historiques, les contrats à terme sur le JP225 ont fortement reculé, passant sous la ligne jaune de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à court terme. L’indice teste actuellement un niveau clé de résistance historique devenu support, aux alentours de 69 800. Si la tendance haussière quotidienne générale reste intacte — soutenue par la ligne violette de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à long terme en hausse —, la dynamique à court terme est désormais baissière. Si la zone des 69 800 n'est pas maintenue, cela pourrait ouvrir la voie à une correction prolongée vers la zone des 67 200. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le JP225 aujourd'hui ? Le sentiment régional bascule vers l’aversion au risque face à des vents contraires structurels : Le sentiment s’est fortement détérioré en Asie, les investisseurs institutionnels retirant leurs capitaux des pôles économiques dépendants des exportations, sous l’effet de craintes croissantes concernant un écart de valorisation insoutenable dans le secteur technologique, entre les dépenses massives en infrastructures d’IA et des revenus à court terme à la traîne. La flambée de l’inflation à Tokyo anticipe les anticipations d’une hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ) : L’IPC global de Tokyo pour juin a progressé plus vite que prévu, à 1,7 % en glissement annuel, tandis que l’indice « core-core » sous-jacent (hors produits frais et énergie) s’est accéléré à 1,9 %, signalant des pressions croissantes sur les prix et des effets de second tour liés au pétrole. Conjuguées à la rhétorique de plus en plus restrictive du gouverneur Ueda, les prévisions concernant la prochaine hausse des taux d’intérêt de la Banque du Japon ont été avancées de décembre à octobre. Les actions perdent de leur attrait face à la hausse des rendements : Alors que la hausse des rendements pèse sur les valorisations boursières, les actions mondiales perdent rapidement de leur attrait dans un contexte de perspectives macroéconomiques très volatiles. Cette pression est amplifiée par un essoufflement croissant et un scepticisme structurel concernant la rentabilité à court terme du secteur de l’intelligence artificielle. Vente massive dans le secteur technologique : SoftBank Group, poids lourd du marché, a plongé de 12,53 % alors qu’OpenAI pourrait reporter son introduction en bourse, tandis que Kioxia Holdings et Taiyo Yuden, acteurs de premier plan du secteur des semi-conducteurs, ont chuté respectivement de 11,24 % et 10,84 %, reflétant la faiblesse générale des valeurs régionales liées au matériel d’intelligence artificielle. L'ampleur du marché reste positive malgré la forte chute de l'indice : Bien que l'indice de référence Nikkei ait subi de lourdes pertes, les titres en hausse ont en réalité été plus nombreux que ceux en baisse, à 1 785 contre 1 730 à la Bourse de Tokyo. Des valeurs défensives comme Kao Corp ont bondi de 4,85 %, parallèlement aux gains enregistrés par Haseko et Olympus, tandis que l'indice de volatilité du Nikkei s'est considérablement calmé, reculant de 22,47 % à 30,77.

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