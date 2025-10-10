Graphique du jour - NASDAQ 100 (10.10.2025)

Points clés Le NASDAQ 100 se maintient au-dessus des 25 000 points.

Les grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats en octobre.

Les marchés anticipent une baisse des taux de 25 points de base par la Fed ce mois-ci.

Lors de la dernière séance de la semaine, l'indice NASDAQ 100 tente de reprendre son ascension, s'échangeant en hausse de 0,12 % et résistant aux spéculations concernant une correction potentielle des valeurs technologiques ainsi qu'à l'incertitude qui règne sur le marché du travail. Le marché boursier entre dans la saison des résultats, les géants technologiques américains devant publier leurs résultats à la fin du mois (Microsoft, Meta Platforms et Alphabet le 29 octobre ; Apple et Amazon le 30 octobre). En conséquence, la volatilité sur le Nasdaq pourrait être élevée et les investisseurs examineront attentivement les chiffres pour déterminer si le « rallye de l'IA » a devancé les valorisations ou si le marché des actions technologiques a déjà intégré les perspectives de croissance. Apple et Amazon le 30 octobre ). En conséquence, la volatilité du Nasdaq pourrait s'accentuer et les investisseurs examineront attentivement les chiffres pour déterminer si le « rallye de l'IA » a devancé les valorisations ou si la dynamique de croissance du marché justifie des multiples historiquement élevés .

). En conséquence, la et les investisseurs examineront attentivement les chiffres pour déterminer si le ou si la dynamique de croissance du marché justifie des . Les investisseurs surveilleront non seulement les données macroéconomiques à venir, à la recherche de signes de résilience continue de l'économie américaine, mais aussi les relations de trade entre Pékin et Washington. En Corée, Donald Trump doit rencontrer Xi, et les signaux récents envoyés par les deux pays concernant les restrictions à l'exportation et la surveillance mutuelle des entreprises semblent être un test de force visant à obtenir une meilleure position avant la conclusion d'un accord trade définitif. La situation technique du NASDAQ 100 semble constructive : l'indice évolue dans un canal haussier et est actuellement « bloqué » au milieu de cette fourchette, près de 25 300 points. Les supports clés sont la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange), qui définit la dynamique à court terme, et la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), qui a servi de support à plusieurs reprises ces dernières semaines. 25 000 points semblent être le niveau clé à maintenir. Une éventuelle baisse des taux de la Fed le 29 octobre serait un signal positif pour l'indice NASDAQ 100. Source: xStation5

