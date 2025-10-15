Graphique du jour : NASDAQ 100 (15/10/2025)

Points clés Le NASDAQ 100 rebondit d'environ 0,9 % après la correction d'hier.

Ce rebond a été déclenché par le discours du président de la Fed hier, que les marchés ont interprété comme accommodant.

Les résultats d'ASML et le plan d'investissement d'OpenAI apportent un soutien supplémentaire au secteur technologique.

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 rebondissent d'environ 0,9 % après la chute d'hier, largement due à l'escalade des tensions de trade entre la Chine et les États-Unis. Le marché a rapidement détourné son attention des préoccupations de trade et renoué avec les gains après le récent discours du président de la Fed, qui a ancré les anticipations d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. L'optimisme est également soutenu par les résultats des grandes entreprises et les nouveaux développements dans le secteur technologique. Le contrat NASDAQ 100 a aujourd'hui franchi les moyennes mobiles exponentielles à 100 et 30 périodes sur le graphique H4 (EMA100 – violet foncé, EMA30 – violet clair), récupérant toutes les pertes de la séance d'hier. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le NASDAQ 100 aujourd'hui ? Lors de son discours d'hier, Jerome Powell a longuement évoqué le risque croissant d'un affaiblissement du marché du travail, ce que les investisseurs ont interprété comme un signal accommodant indiquant une nouvelle baisse potentielle des taux d'intérêt aux États-Unis. Le marché des swaps avait déjà intégré une baisse de 25 points de base en octobre avec une certitude proche de 100 %, mais la confirmation informelle du président de la Fed a contribué à ancrer les attentes et à susciter l'optimisme sur le marché boursier. M. Powell a souligné que la Fed ne pouvait pas agir trop rapidement dans les dernières étapes de la lutte contre l'inflation. Néanmoins, le ralentissement de la demande de main-d'œuvre et les difficultés de recrutement liées aux politiques migratoires représentent un risque important pour la croissance, ce qui suggère que la politique monétaire devrait progressivement devenir moins restrictive.

Les résultats d'ASML confirment la forte demande d'investissement dans les infrastructures d'IA, soutenant les valeurs technologiques, en particulier les semi-conducteurs, malgré les spéculations persistantes sur une bulle dans le domaine de l'IA. La société a annoncé des commandes de 5,4 milliards d'euros (prévision : 4,9 milliards d'euros), soulignant la croissance de sa clientèle adoptant les technologies basées sur l'IA. La part des ventes en Chine a également augmenté de manière significative (de 27 % à 42 %), illustrant à la fois le rôle de la Chine dans le développement de l'IA et les risques posés par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui pourraient limiter le trade des technologies ou l'accès à des matériaux clés.

