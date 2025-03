Graphique du jour - Oil (04.03.2025)

Les prix du pétrole plongent à un plus bas de trois mois, le Brent chutant à 71,26 $ le baril, alors que les pressions sur le marché s'intensifient sous plusieurs angles. L'indice de référence a reculé de plus de 10 % depuis la mi-janvier, avec le WTI se négociant près de 68 $, plusieurs facteurs clés convergent pour créer un sentiment baissier. OPEC+ surprend les marchés avec une augmentation de la production Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans un mouvement inattendu qui a fait chuter les prix du brut, l'OPEC+ a annoncé qu'elle procéderait à une augmentation de la production de 138 000 barils par jour à partir d'avril. Ce premier pas dans une série d'augmentations mensuelles devrait progressivement restaurer un total de 2,2 millions de barils par jour d'ici 2026. Bien que la coalition ait précisé que cette « augmentation progressive pourrait être mise en pause ou inversée en fonction des conditions du marché », cette décision a surpris les traders qui s'attendaient à un nouveau report, étant donné que les niveaux de prix actuels sont trop bas pour que de nombreux membres puissent couvrir leurs dépenses publiques. Les droits de douane de Trump déclenchent la volatilité du marché La mise en œuvre de nouveaux droits de douane par le président Trump a ajouté une pression supplémentaire sur les marchés pétroliers. À partir de mardi, l'administration a imposé des droits de douane de 25 % sur la plupart des importations en provenance du Canada et du Mexique, avec une taxe de 10 % spécifiquement sur les produits énergétiques canadiens, y compris le pétrole brut. La Chine a immédiatement riposté avec des contre-mesures contre les produits agricoles américains, alimentant les inquiétudes concernant une guerre commerciale plus large qui pourrait freiner la croissance économique mondiale et réduire la demande de pétrole. Un excédent de l'offre en perspective Même avant la décision de l'OPEC+ d'augmenter la production, l'Agence internationale de l'énergie avait prévu un excédent de l'offre de pétrole de 450 000 barils par jour cette année. Ce scénario de surproduction persiste malgré les précédentes réductions de production de la coalition, la production croissante de sources non-OPEC – notamment les États-Unis, le Brésil, le Canada et la Guyane – continuant de surpasser la croissance de la consommation. L'Arabie saoudite sous pression financière Pour compliquer encore la situation, Saudi Aramco a annoncé une réduction significative de son dividende, le plus important au monde, abaissant le montant prévu à environ 85 milliards de dollars en 2025, contre 124 milliards de dollars l'an dernier. Cette réduction reflète la pression sur les finances d'Aramco, qui sont passées d'une position nette de 27 milliards de dollars à une dette nette en un peu plus d'un an. Avec le Brent se maintenant sous les 77 $ le baril cette année, bien loin des 90 $ nécessaires pour équilibrer le budget saoudien, le royaume fait face à des décisions fiscales difficiles à prendre. Perspectives du marché Les analystes restent prudents quant aux perspectives à court terme du pétrole. Citigroup suggère que l'augmentation de la production par l'OPEC+ est « globalement conforme » à leur prévision d'une chute du Brent entre 60 $ et 65 $ le baril au cours des 6 à 12 prochains mois. Warren Patterson de ING Groep a noté que le pétrole est « sous pression sur deux fronts » : d’une part, par l'augmentation de l'offre de l'OPEC+ et, d’autre part, par les droits de douane américains, les mesures de représailles risquant de « rendre encore plus floue la perspective de croissance et de demande ». Les traders surveillent de près les développements dans les politiques commerciales mondiales et la discipline des producteurs, qui seront des facteurs clés dans l'orientation des prix dans les mois à venir. OIL (Intervalle D1) Le pétrole est actuellement en train de tester un support solide autour de 70,90 $, un niveau qui a conduit à des renversements depuis septembre de l'année dernière. Si ce support cède, les baissiers pourraient viser le creux de septembre à 69,60 $. D'autre part, les haussiers feront face à une forte résistance autour de 74,50 $. L'indicateur RSI montre une divergence baissière avec des sommets plus bas, tandis que le MACD continue de s'élargir après un croisement baissier.

