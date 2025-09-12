Graphique du jour - OIL.WTI (12/09/2025)

Les contrats à terme sur le pétrole (OIL) ont augmenté de plus de 2 % aujourd'hui, sous l'effet des perturbations potentielles liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la prolongation du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ce qui pourrait contribuer à stabiliser le marché et les prix malgré des stocks élevés et le niveau de production de l'OPEP. Faits marquants du marché pétrolier Les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 3,9 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 5 septembre 2025, atteignant 424,6 millions de barils, alors que les analystes s'attendaient à une baisse.

Les stocks restent inférieurs de 3 % à la moyenne saisonnière sur cinq ans, tandis que les stocks de distillats sont inférieurs de 9 % à la moyenne et que les stocks d'essence sont proches des niveaux normaux.

Les stocks d'essence ont augmenté de 1,5 million de barils et les stocks de distillats ont fortement augmenté de 4,7 millions de barils, inversant les baisses précédentes.

L'approvisionnement total en produits pétroliers s'est élevé en moyenne à 20,9 millions de barils par jour au cours des quatre dernières semaines, soit une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne d'une demande stable.

Le taux d'utilisation des raffineries américaines est passé de 93,1 % à 91,3 %, avec une consommation moyenne de pétrole brut de 16,2 millions de barils par jour, ce qui a contribué à l'augmentation des stocks.

Les importations américaines de pétrole brut ont augmenté de 420 000 barils par jour pour atteindre 6,8 millions, tandis que les exportations ont diminué de 280 000 barils par jour, ce qui a encore renforcé l'offre intérieure.

La production intérieure de pétrole brut est restée proche de ses niveaux records, à 13,4 millions de barils par jour, ce qui a accentué les pressions globales sur l'offre.

Cette augmentation reflète une combinaison de facteurs : une production forte, des importations plus élevées, une activité de raffinage plus faible et une baisse des exportations, même si les stocks restent dans des fourchettes historiques. Points forts du rapport de l'EIA sur le pétrole Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La demande mondiale de pétrole en 2025 devrait augmenter de 740 kb/j par rapport à l'année précédente, l'OCDE affichant une bonne résilience en début d'année, mais devant connaître une contraction par la suite, ce qui laissera la demande globale stable. L'offre mondiale a atteint un niveau record de 106,9 millions de barils par jour en août, l'OPEP+ ayant mis fin à ses réductions et la production des pays non membres de l'OPEP+ étant restée proche de ses niveaux élevés ; la production devrait augmenter de 2,7 millions de barils par jour en 2025 et de 2,1 millions de barils par jour en 2026. Le débit brut des raffineries a atteint un niveau record de 85,1 mb/j en août, mais devrait baisser de 3,5 mb/j jusqu'en octobre en raison de la maintenance saisonnière. Les stocks mondiaux de pétrole ont augmenté de 26,5 mb en juillet, avec des gains cumulés de 187 mb depuis le début de 2025, mais ils restent inférieurs de 67 mb à la moyenne sur cinq ans. Les sanctions contre la Russie et l'Iran ont eu jusqu'à présent un impact modéré sur les flux, mais l'interdiction des produits raffinés par l'UE en 2026 pourrait perturber davantage le commerce. L'OPEP+ a convenu le 7 septembre de lever sa deuxième tranche de réduction de l'offre, avec un objectif de 137 kb/j en octobre, bien que les augmentations réelles soient en deçà des objectifs. Les producteurs non membres de l'OPEP+ (États-Unis, Brésil, Canada, Guyana, Argentine) continuent d'afficher une forte croissance, égalant les contributions de l'OPEP+ en 2025-2026. Les stocks mondiaux devraient augmenter en moyenne de 2,5 mb/j au second semestre 2025, l'offre dépassant la demande, même si les risques géopolitiques pourraient modifier l'équilibre.

PÉTROLE (D1) Les prix du pétrole sont en hausse aujourd'hui, mais reculent légèrement après avoir atteint 64 dollars, où l'on observe la première zone de résistance, soutenue par les tendances des cours. Source: xStation5

