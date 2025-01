Graphique du jour - OR (03.01.2025)

L'or commence l'année 2025 sur une très bonne lancée après avoir enregistré sa meilleure performance annuelle depuis 2010. Les analystes prévoient de nouvelles hausses sur fond de baisses de taux attendues, de tensions géopolitiques et d'achats soutenus de la part des banques centrales. Dynamique du marché Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Après un gain de 27% en 2024, les prix de l'or ont démarré 2025 avec une force renouvelée, atteignant leur plus haut niveau depuis la mi-décembre. Ce rebond intervient alors que les traders de fonds ont réduit leurs positions acheteuses nettes à leur plus bas niveau depuis six mois, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse supplémentaire à mesure que les positionnements se reconstituent. Les principales banques d'investissement, dont JPMorgan, Goldman Sachs et Citigroup, partagent un objectif de prix haussier de 3 000 dollars pour 2025, citant de nombreux facteurs de soutien. Facteurs fondamentaux Les analystes soulignent plusieurs catalyseurs qui soutiennent la hausse des prix de l'or : Les baisses de taux attendues de la part de la Fed réduisent le coût d'opportunité de la détention d'actifs non rémunérés.

Tensions géopolitiques croissantes, notamment les conflits au Moyen-Orient et les politiques commerciales de Trump.

Poursuite des achats des banques centrales, en particulier sur les marchés émergents

Réaffectation potentielle des 6 700 milliards de dollars de fonds du marché monétaire en raison de la baisse des rendements. Demande asiatique Les acheteurs chinois sont apparus comme une source de support clé, recherchant des actifs refuges dans un contexte de faiblesse du marché immobilier domestique et de dépréciation du yuan. Cette demande a permis à l'or de se maintenir malgré les conditions historiquement difficiles de la force du dollar et des rendements élevés. Or (Intervalle D1) Le prix a dépassé la SMA de 100 jours hier, ce qui coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2%, et il se négocie actuellement près de la SMA de 50 jours. Pour les haussiers, le niveau clé est le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, qui a précédemment déclenché deux fausses cassures suivies de corrections. Cette fois-ci, cependant, la dynamique semble favoriser les haussiers. Le RSI montre des signes de divergence haussière, qui s'alignent sur un récent croisement haussier du MACD, ce qui pourrait indiquer une dynamique haussière croissante. Ces signaux techniques suggèrent un potentiel de rupture haussière si la résistance clé est franchie. Source : xStation

