Graphique du jour : OR (09/09/2025)

Le cours de l'or atteint aujourd'hui de nouveaux sommets, avoisinant les 3 650 dollars l'once. Depuis le début de l'année, l'or a progressé de plus de 39 %, enregistrant ainsi la plus forte hausse annuelle moyenne sur la période considérée depuis 1990. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cette hausse dynamique s'explique par les anticipations de baisse des taux de la Fed et de recul des rendements réels, ainsi que par l'instabilité politique et du trade et les déficits budgétaires élevés dans l'ensemble des économies. La vague mondiale de ventes d'obligations et la volatilité des marchés boursiers renforcent les flux vers les « valeurs refuges ». Par ailleurs, la diversification des réserves hors dollar américain continue de stimuler la demande d'or. L'or enregistre une nouvelle fois un mois impressionnant cette année. Les trois derniers mois, qui ont toujours été les plus haussiers pour l'or, sont à venir.

La demande est également soutenue par les achats continus des banques centrales. Il convient de noter que le Salvador a effectué son premier achat d'or depuis 1990 (environ 14 000 onces), dans le cadre d'une diversification par rapport au Bitcoin. Au-delà des cas individuels, les banques centrales des marchés émergents (y compris la Chine) accumulent de l'or à un rythme record. Le consensus actuel du secteur suppose que les baisses seront achetées, ce qui maintiendra un « soutien solide » pour le métal précieux dans les mois à venir.

