Graphique du jour - PÉTROLE (03/11/2025)

Les prix du pétrole restent stables aujourd'hui à 64,80 dollars le baril de Brent, malgré une augmentation modérée de la production de 137 000 barils par jour à partir de décembre. Cette décision a été prise lors de la réunion de dimanche.

L'OPEP+ a également annoncé son intention de suspendre les augmentations de production au premier trimestre 2026, ce qui a contribué à équilibrer la réaction du marché. Cette décision reflète les préoccupations croissantes concernant une éventuelle offre excédentaire de pétrole au début de l'année prochaine.

Les sanctions américaines contre les producteurs russes ont introduit une incertitude quant à l'approvisionnement en provenance de la Russie, un membre clé de l'OPEP+. Bien que des facteurs géopolitiques, tels que l'attaque par drone ukrainien contre le port russe de Tuapse, aient accru la volatilité, le marché reste principalement concentré sur les risques de surproduction et le ralentissement de l'activité industrielle en Asie.

À la suite de la décision de l'OPEP+, Morgan Stanley a relevé ses prévisions pour le Brent à 60 dollars le baril pour début 2026 (contre 57,50 dollars auparavant), invoquant une diminution des inquiétudes concernant l'excédent de l'offre. Dans le même temps, UBS a maintenu sa fourchette de prévisions entre 60 et 70 dollars le baril, avec un objectif de 62 dollars à la fin de l'année. Les analystes s'attendent à ce que le marché reste sous pression en 2026 en raison de la production record de pétrole aux États-Unis (13,8 millions de barils par jour) et de la faiblesse de la demande en Asie.

