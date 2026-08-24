Graphique du jour : Trump est à l'origine de la chute du dollar canadien (24.08.2026)

La semaine a débuté sur une volatilité relativement faible sur le marché des devises. Seul le dollar canadien fait exception, puisqu'il s'affaiblit aujourd'hui de plus de 0,4 % face au dollar américain.

Figure 1 : Tableau de bord des devises du G10 (24 juin 2026)

Source: XTB Research, 24.08.2026

Où faut-il chercher les raisons d’une telle décision ?

Le retour de la guerre commerciale

Les discussions concernant un nouvel accord commercial entre Washington et Ottawa ont échoué de manière inattendue. Les négociations ont été rompues vendredi, ce qui a entraîné la mise en place de droits de douane de 50% sur les produits canadiens exportés vers les États-Unis. Ceux-ci concerneront des marchandises d’une valeur totale d’environ 20 à 28 milliards de dollars (5 à 7% de l’ensemble des exportations canadiennes vers les États-Unis).

La liste des produits soumis aux droits de douane comprend notamment le bois d'œuvre, le ciment, les meubles, certains produits laitiers, le vin, les équipements électriques et les équipements de hockey. Le président Donald Trump défend fermement cette décision. Sur les réseaux sociaux, il a accusé le Canada de « vouloir profiter des avantages liés au statut d'État sans en être un ».

Le Premier ministre canadien Mark Carney accuse les États-Unis d’avoir imposé à la dernière minute des exigences injustes et préjudiciables sur le plan économique, notamment des tentatives visant à limiter la capacité du Canada à conclure des accords commerciaux avec d’autres nations. La partie américaine (représentée par Jamieson Greer) rejette ces accusations, affirmant que ce sont les négociateurs canadiens qui ont rompu le compromis précédemment conclu en formulant de nouvelles exigences.

Mesures de rétorsion prévues

Selon les annonces de M. Carney, des droits de douane canadiens visant les exportations américaines d’une valeur équivalente doivent entrer en vigueur le 8 septembre (« dollar pour dollar », comme le dit le Premier ministre lui-même). Ils toucheront des secteurs tels que la sidérurgie, les machines agricoles, l’électroménager, l’électronique et les produits laitiers. Soit dit en passant, ce choix n’est pas fortuit ; ces mesures visent à se faire rapidement sentir dans des États américains clés sur le plan politique (ce qui pourrait revêtir une importance particulière compte tenu de l’approche rapide des élections de mi-mandat).

Dette, PCE et Jackson Hole

Du côté du dollar, trois éléments retiendront l’attention.

Le premier sera la situation sur le marché de la dette. La baisse du rendement des obligations américaines à 30 ans, résultant de l’intervention du département du Trésor, s’est avérée insoutenable. Il s’établit actuellement à 5,24 %, soit environ 6 points de base au-dessus des plus bas de jeudi. Si de nouvelles déclarations laissent entrevoir une augmentation de l’offre de dollars sur le marché, il faut s’attendre à une nouvelle dépréciation de la devise.

Le deuxième élément est la publication mercredi des données sur l’inflation mesurée par l’indice PCE. Il s’agit d’un indicateur nettement décalé par rapport à l’IPC, mais historiquement privilégié par les responsables du FOMC. Cette publication revêt naturellement une importance particulière au vu de la récente évolution des valorisations. Après la dernière intervention infructueuse de Scott Bessent, la probabilité implicite d’une hausse des taux à l’automne a augmenté. Le marché anticipe une hausse en septembre à environ 40 %. Celle d’octobre est évaluée à un peu plus de 60 %.

Le troisième événement, et peut-être le plus important, pourrait bien être le symposium de Jackson Hole, qui se tiendra de jeudi à samedi. Vendredi, vers 11 h, le président Warsh prendra la parole. Il semble qu’une absence d’indications prospectives ne soit pas envisageable. Les marchés attendent des éclaircissements ; leur absence pourrait accentuer la pression déjà importante qui pèse sur le dollar américain. Le président de la Fed a annoncé qu’il considérerait Jackson Hole comme une sorte de page blanche. La question est de savoir comment il compte l’écrire.

Analyse technique

Figure 2 : USDCAD [D1] (31/03/2026 - 24/08/2026)

Source: xStation, 24.08.2026

À moyen terme, l’avantage reste du côté de l’offre, ce que confirme le niveau des cours, situé en dessous de toutes les moyennes mobiles clés. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50, 100 et 150 périodes, associées au niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 %, forment une zone de résistance solide. L'indicateur RSI, à 37,9, remonte toutefois lentement depuis la zone de survente, ce qui laisse entrevoir une nouvelle hausse dans le cadre d'une correction.