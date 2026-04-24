Graphique du jour : US100 (24.04.2026)

L'indice Nasdaq 100 (US100) évolue dans un environnement rythmé par des signaux contradictoires, où les résultats impressionnants de certaines entreprises se heurtent à des risques géopolitiques croissants et à des changements structurels dans le secteur technologique. Le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran, qui en est désormais à sa neuvième semaine, fait grimper les prix du pétrole de plus de 10 % par semaine, ce qui se traduit par une montée des pressions inflationnistes et complique la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Le secteur technologique connaît une fracture interne : Intel a bondi de 20 % grâce à d'excellents résultats trimestriels, entraînant les contrats du Nasdaq à la hausse, tandis que les sociétés de logiciels ont été brutalement vendues à la suite des rapports d'IBM (-9,5 %) et de ServiceNow (-17,5 %), les investisseurs craignant que l'intelligence artificielle ne cannibalise les modèles économiques traditionnels des logiciels. Meta a annoncé le licenciement de 8 000 employés dans le cadre d’une réorientation des ressources vers l’IA, Microsoft a proposé des plans de départ volontaire pour la première fois de son histoire, et OpenAI a dévoilé GPT-5.5, autant d’éléments qui renforcent l’impression que le secteur technologique est en pleine transformation. Le marché boursier reste en mode « leadership restreint », les gains étant presque exclusivement tirés par les semi-conducteurs, l'ETF iShares Semiconductor a enregistré sa 17e séance consécutive de hausse, tandis que l'ETF des logiciels affiche déjà une baisse de 16 % depuis le début de l'année. Sur le graphique journalier de l'US100, on observe une nette tendance haussière qui s'est mise en place depuis le plus bas atteint vers 24 959 points au début de l'année et qui a propulsé l'indice à ses niveaux actuels, autour de 27 095 points. Le cours évolue dans un canal haussier bien défini, établissant systématiquement des sommets et des creux de plus en plus élevés, ce qui confirme la vigueur des haussiers. Il convient toutefois de noter que l'indicateur RSI(14) a atteint une valeur de 73,29, dépassant ainsi la zone de surachat à 70, ce qui, historiquement, signale un risque accru de correction ou, à tout le moins, de consolidation. Les bougies récentes indiquent une certaine hésitation autour des sommets actuels, et la séance de jeudi, au cours de laquelle l'indice a atteint un nouveau plus haut intrajournalier pour finalement clôturer dans le rouge, pourrait être un signe précoce d'un affaiblissement de la dynamique haussière. Source: xStation

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