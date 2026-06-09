Graphique du jour : USDNOK (09.06.2026)

La hausse des prix des matières premières énergétiques enregistrée lundi s'est avérée de courte durée, pesant davantage sur la devise norvégienne. La paire USD/NOK s'approche du niveau de 9,50, qui n'avait plus été atteint depuis deux mois. Outre l'actualité en provenance du Moyen-Orient, la publication prévue demain des chiffres de l'inflation du mois de mai, tant en Norvège qu'aux États-Unis, devrait occuper le devant de la scène pour la paire. Géopolitique Les échanges de tirs entre Israël et l'Iran ce week-end ont jeté le doute sur le fragile cessez-le-feu actuellement en vigueur dans la région. Sous la pression de Washington, les deux parties ont suspendu leurs frappes. Cependant, la situation reste très incertaine, ce qui pourrait entretenir une forte volatilité des prix des principales matières premières énergétiques. Données macroéconomiques Les chiffres attendus pour demain devraient montrer une inflation sous-jacente inchangée à 3,2 %, parallèlement à une légère baisse de l'inflation globale à 3,1% en Norvège. Une surprise à la hausse pourrait renforcer les anticipations d’un nouveau resserrement de la politique monétaire par la Norges Bank. Pour rappel, la banque centrale a procédé en mai à sa première hausse des taux d’intérêt depuis 2023, en réaction à la hausse rapide des anticipations d’inflation, à la croissance salariale toujours élevée et à la persistance préoccupante de l’inflation sous-jacente. Par ailleurs, l’IPC global aux États-Unis devrait légèrement progresser à 4,2%. Le consensus prévoit également une légère hausse de l'inflation sous-jacente à 2,9%. Les investisseurs ont déjà pleinement intégré une hausse des taux de la Fed pour 2026. Une nouvelle intensification des pressions sur les prix pourrait accroître la probabilité que cette hausse intervienne dès cet automne. Analyse technique Graphique 1 : USDNOK (01/07/2025 - 09/06/2026) Source: xStation, 09.06.2026 Après avoir atteint un nouveau plus bas local à 9,13, un rebond vigoureux et soutenu par la demande s'est produit. Les deux premiers niveaux de résistance techniques clés ont été franchis. Le cours s'est rapproché du niveau de retracement de Fibonacci à 50%, ce qui pourrait constituer un test crucial pour la tendance haussière en cours. La forte tendance de ce mouvement se reflète dans les indicateurs techniques. Le RSI oscille actuellement autour de 67 points, signalant que le marché entre progressivement en territoire de surachat, ce qui pourrait déclencher une pause temporaire. Niveaux clés à surveiller : À la hausse : Si les acheteurs parviennent à maintenir le cours au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 50% testé, la prochaine cible naturelle pour le marché pourrait être le niveau de 9,56 , où coïncident à la fois le retracement de Fibonacci de 61,8% et la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 périodes.

Si les acheteurs parviennent à maintenir le cours au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 50% testé, la prochaine cible naturelle pour le marché pourrait être le niveau de , où coïncident à la fois le retracement de Fibonacci de 61,8% et la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 périodes. À la baisse : À l'inverse, un rejet soutenu du niveau de résistance actuel signifierait qu'il faut s'attendre à un retour à la tendance principale et à un nouveau test des niveaux de support inférieurs. — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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