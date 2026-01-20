Le dossier provoque de fortes tensions au sein de l’OTAN

Donald Trump n’exclut pas l’usage de la force pour prendre le contrôle du territoire

Le Danemark affirme qu’une invasion américaine du Groenland serait un acte de guerre

Les tensions diplomatiques autour du Groenland franchissent un nouveau seuil. Un responsable politique danois a affirmé que le Danemark entrerait en guerre contre les États-Unis si le président américain Donald Trump ordonnait une intervention militaire pour s’emparer du territoire arctique, ravivant les inquiétudes parmi les alliés occidentaux.

🌍 Une escalade verbale sans précédent

Un avertissement clair du Danemark

Dans une interview accordée à CNN, Rasmus Jarlov, député de l’opposition conservatrice danoise et président de la commission de la Défense du Parlement à Copenhague, a été explicite. Selon lui, une intervention militaire américaine au Groenland constituerait une guerre entre alliés.

Il a affirmé que les soldats danois combattraient les troupes américaines pour défendre le territoire. Le ministère danois des Affaires étrangères n’a pas réagi officiellement à ces déclarations.

Une position qui inquiète les alliés

Cette prise de parole reflète la nervosité croissante des partenaires européens des États-Unis. Depuis plusieurs semaines, l’administration Trump refuse d’exclure une action armée pour prendre le contrôle du Groenland, suscitant une profonde inquiétude au sein de l’OTAN.

Les alliés historiques de Washington, habitués à compter sur la protection militaire américaine, se retrouvent confrontés à un scénario inédit de confrontation interne.

🧊 Le Groenland, un enjeu stratégique majeur

Un territoire clé pour la sécurité internationale

Le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, est riche en ressources naturelles et occupe une position stratégique dans l’Arctique. Les États-Unis justifient leur intérêt par des arguments de sécurité nationale, affirmant vouloir empêcher la Russie et la Chine d’étendre leur influence dans la région.

Selon des experts, le contrôle du Groenland renforcerait également la domination américaine dans l’hémisphère occidental et offrirait un accès privilégié à des minerais stratégiques.

Une présence militaire américaine déjà existante

Les États-Unis disposent déjà d’une présence militaire limitée au Groenland. Si certains membres européens de l’OTAN verraient d’un bon œil un renforcement de cette présence, ils rejettent fermement toute action hostile envers le Danemark ou le territoire groenlandais.

Plusieurs pays européens estiment qu’il n’existe aucune menace immédiate justifiant un recours à la force.

🗳️ Le refus clair des Groenlandais

Une population opposée à une annexion

Rasmus Jarlov a rappelé que les 57 000 habitants du Groenland ont clairement exprimé leur refus de devenir américains. Si une partie de la population est favorable à une indépendance progressive vis-à-vis du Danemark, les sondages montrent un rejet massif d’un rattachement aux États-Unis.

Le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen a déclaré sans ambiguïté : « Le Groenland n’est pas à vendre. Le Groenland ne veut pas appartenir aux États-Unis. »

Une obligation morale de défense

Pour le député danois, Copenhague a le devoir de défendre les Groenlandais. Il a qualifié un conflit potentiel de désastre, y compris pour les États-Unis, soulignant le caractère absurde d’un affrontement militaire entre alliés de longue date.

⚖️ Un choc potentiel pour l’OTAN et le droit international

Un acte contraire au droit international

Une attaque américaine contre le Groenland serait considérée comme une violation grave du droit international. Toutefois, les observateurs soulignent l’asymétrie militaire entre les États-Unis et les pays européens, malgré les engagements récents de ces derniers à augmenter leurs dépenses de défense.

Des sources militaires européennes évoquent avec inquiétude la perspective de soldats de l’OTAN se retrouvant face à face sur un champ de bataille.

Des tensions économiques et politiques croissantes

Face à l’attitude de Washington, plusieurs pays européens ont dénoncé une dérive dangereuse. Donald Trump a répondu en imposant une taxe douanière de 10% sur plusieurs pays européens, avec la menace d’une hausse à 25% dès le 1er juin, conditionnée à un accord sur le Groenland.

L’Union européenne étudie désormais des mesures de rétorsion, incluant un levier économique surnommé la « bazooka commerciale », qui pourrait exclure les entreprises américaines de certains marchés publics.

🏛️ Un climat diplomatique explosif

Réactions contrastées des dirigeants

Le président américain a affirmé que le Groenland était « impératif pour la sécurité nationale et mondiale ». À l’inverse, le président français Emmanuel Macron aurait exprimé son incompréhension face à la position américaine, selon des échanges privés rendus publics par Donald Trump.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti que la réponse de l’Union européenne serait « sans faiblesse » si les sanctions américaines entraient en vigueur.

Un scénario encore incertain

Si plusieurs responsables estiment qu’un recours à la force reste improbable, il n’est plus totalement exclu. Jens-Frederik Nielsen a souligné que le Groenland devait désormais se préparer à toutes les éventualités, compte tenu des déclarations américaines.

❓ FAQ

Pourquoi les États-Unis s’intéressent-ils autant au Groenland ?

Pour des raisons stratégiques, militaires et économiques, notamment l’Arctique, les ressources naturelles et la rivalité avec la Russie et la Chine.

Le Groenland peut-il être vendu à un autre pays ?

Non. Les autorités groenlandaises ont affirmé clairement que le territoire n’est pas à vendre.

Le Danemark défendrait-il réellement le Groenland militairement ?

Oui, selon des responsables politiques danois, le pays a l’obligation de défendre le territoire et sa population.

Une guerre entre alliés de l’OTAN est-elle possible ?

Elle est jugée peu probable mais plus totalement exclue, ce qui constitue une situation inédite et très préoccupante.

L’Union européenne peut-elle répondre aux pressions américaines ?

Oui, l’UE étudie des mesures économiques fortes, bien qu’elles comportent aussi des risques pour les économies européennes.