GUERRE au Moyen-Orient : Peut-on parier sur TOUT et n'importe quoi ? (20 Minutes France X XTB France)

Le monde des investissements prend une tournure aussi inattendue que controversée avec l'émergence des marchés de prédiction ultra-spécifiques. La plateforme Polymarket, leader mondial du secteur, permet aujourd'hui de parier sur l'issue des conflits au Moyen-Orient. Si l'idée peut choquer, elle s'inscrit dans une évolution profonde des mécanismes financiers où l'actualité la plus brûlante devient une classe d'actifs à part entière, captivant une audience de plus en plus large.

Violette Belloux de 20 Minutes France a fait appel à Matéis Mouflet, analyste d'XTB pour mieux comprendre ces mécanismes.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📈 L'ascension des marchés de prédiction en ligne

Le succès grandissant de Polymarket en France

La plateforme Polymarket connaît une croissance sans précédent. Selon les données de l'Autorité nationale des Jeux, le nombre de visiteurs français sur ce type de sites est passé de 200 000 en septembre 2025 à plus de 800 000 en janvier 2026. Ce succès s'explique par la simplicité du concept : une question fermée sur un sujet d'actualité et la possibilité de miser sur un résultat "oui" ou "non". Cette démocratisation du pari politique et géopolitique transforme chaque internaute en un analyste potentiel, souvent motivé par l'appât du gain.

Du pari indirect à la précision chirurgicale

Selon Matéis Mouflet, parier sur les conflits n'est pas une pratique totalement nouvelle pour les investisseurs. Traditionnellement, cela se faisait de manière indirecte via des actifs comme l'or ou le pétrole. L'or est considéré comme une valeur refuge, un actif dont le prix a tendance à augmenter en période d'instabilité car les investisseurs s'y réfugient pour protéger leur capital. Cependant, Polymarket introduit une rupture majeure : on ne parie plus seulement sur une tendance globale, mais sur des faits extrêmement détaillés, comme la chute d'un régime avant une date précise ou le lancement d'une offensive terrestre.

🛡️ Les multiples usages de la spéculation sur les conflits

Une source d'information stratégique pour les marchés

Les marchés de prédiction fonctionnent comme des agrégateurs d'intelligence collective. Pour les investisseurs financiers, ces plateformes offrent une qualité d'information supérieure aux sondages classiques. En mettant leur argent en jeu, les parieurs sont incités à une rigueur maximale dans leurs analyses. Ainsi, la "côte" d'un événement devient un indicateur de probabilité très suivi. Par exemple, savoir que le marché estime à 25% le risque d'une escalade majeure permet aux gestionnaires de fonds d'ajuster leurs portefeuilles en conséquence, rendant ces outils paradoxalement utiles pour la gestion des risques économiques.

Un outil de sécurité pour les populations locales

Une utilisation plus surprenante, mais capitale, concerne les résidents des zones de conflit. Pour une personne vivant au Moyen-Orient, consulter les tendances de Polymarket peut devenir une source d'information vitale pour anticiper une attaque ou décider d'une évacuation. Bien que cela puisse paraître cynique vu d'Occident, Matthieu souligne que pour ceux qui sont sur place, ces données sont des indicateurs de sécurité concrets. La plateforme devient alors un baromètre de la menace, dépassant le simple cadre financier pour toucher à la survie quotidienne des populations locales.

⚖️ L'éthique face à la rentabilité financière

Les limites morales des paris sur les tragédies

La monétisation de la souffrance humaine soulève des questions morales profondes. Certains parieurs ont remporté plus de 500 millions de dollars en prédisant l'heure exacte de frappes militaires. Le malaise atteint son paroxysme lorsque les mises concernent des catastrophes humanitaires ou l'usage d'armes de destruction massive. Récemment, Polymarket a dû annuler 600 000 dollars de mises portant sur une potentielle explosion nucléaire. Cette "gamification" de la guerre est perçue par beaucoup comme une déshumanisation totale des enjeux géopolitiques, où la mort devient une simple variable statistique.

Le dilemme de la régulation face à la liberté de parier

Faut-il interdire ces pratiques ? L'analyste Matéis Mouflet exprime un avis nuancé : selon lui, interdire le pari est "ridicule". Il estime que le véritable problème n'est pas la prédiction de l'événement, mais l'événement lui-même. Si 25% des parieurs anticipent une explosion nucléaire, l'urgence est de s'attaquer à la menace réelle plutôt que de supprimer le thermomètre qui mesure l'inquiétude. Cependant, il reconnaît qu'un seuil est franchi lorsque les détails deviennent trop morbides, comme parier sur le nombre exact de victimes. Un équilibre fragile reste à trouver entre la liberté des marchés et le respect de la dignité humaine.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un marché de prédiction comme Polymarket ? C'est une plateforme boursière où l'on n'échange pas des actions d'entreprises, mais des contrats basés sur la réalisation d'événements futurs. Les utilisateurs achètent des parts de "Oui" ou de "Non". Le prix de ces parts fluctue en fonction de l'offre et de la demande, reflétant la probabilité que l'événement se produise selon la communauté.

2. Pourquoi les investisseurs préfèrent-ils Polymarket aux sondages ? Contrairement aux sondages où les gens donnent une opinion gratuite, les participants des marchés de prédiction engagent leur propre argent. Cette implication financière tend à éliminer les biais émotionnels et oblige les parieurs à se baser sur des données réelles, ce qui rend souvent ces prévisions plus précises que les enquêtes d'opinion classiques.

3. Quels sont les risques pour un investisseur débutant ? Le risque principal est la perte totale du capital investi. Contrairement à une action qui conserve souvent une valeur résiduelle, un pari sur Polymarket perd toute sa valeur si l'événement ne se produit pas à la date prévue. C'est une forme de spéculation binaire extrêmement risquée, apparentée aux jeux de hasard.

4. Est-ce légal de parier sur la guerre en France ? La régulation est complexe. Bien que l'Autorité nationale des Jeux (ANJ) surveille ces sites, beaucoup opèrent sur la blockchain et échappent aux juridictions nationales traditionnelles. Les autorités alertent régulièrement sur les risques d'addiction et l'absence de protection des consommateurs sur ces plateformes non régulées.